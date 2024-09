Un ex compañero de Gabriel Rufián destapa su juego en plena Diada

Conocido principalmente por su papel como portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián es un político catalán que lleva en ERC desde 2014. Tras su llegada al partido republicano, empezó a ascender rápidamente, con un estilo provocador que le ha permitido destacar en el circo de la política catalana y española. Durante muchos años, ha sido unas de las caras visibles del independentismo catalán, aunque muchos han dado a entender que esto era una simple estrategia para tener poder y prestigios.

A lo largo de su carrera, Gabriel Rufián ha utilizado mucho las redes sociales para intentar conectar con un público más joven, pero sus publicaciones siempre han generado muchas críticas. Tirando muchas veces de acusaciones e ironías en sus intervenciones parlamentarias, este tono también se ha visto en sus cuentas digitales. Además, últimamente ha sido una pieza clave en las negociaciones entre ERC y el PSC, contribuyendo a que Salvador Illa sea actualmente el nuevo Presidente de la Generalitat de Catalunya.

| ACN

Protagonista de un hilo en 'X'

Manuel Puerto Ducet es un economista y profesor mercantil que estudió Economía y Empresa en la Universidad de Barcelona. Con una extensa carrera dentro del mundo de la banca privada, Ducet llegó a ser director regional de Catalunya y Baleares para BANIF. El economista es un viejo conocido de Gabriel Rufián, y conoce sus verdaderas 'intenciones', y ha acabado destapándole en su cuenta personal de X (Twitter).

El catalán no tiene miedo en decir las verdades de un mundo lleno de corrupción y falsas caretas. Tras abandonar el BANIF, Puerto Ducet publicó el libro 'Oligarquía financiera y poder político en España', un ensayo donde detalla las relaciones entre los partidos políticos y los grandes grupos económicos. Manuel también publicó un libro sobre las herencias del franquismo.

Ahora, ha hecho un hilo exponiendo las verdaderas intenciones de Rufián. "Ahora sabréis toda la verdad y el significado de las palabras de Rufián alentando la confrontación entre la Catalunya Plena y la “Cataluña Nueva”, El vídeo empieza cuando le tocaban la bocina y no se iba ni con salfumán; saludando como si fuera la Reina de Inglaterra".

"Cuando Rufian entró en Súmate ejercí cierta tutela sobre él y en estos años no he podido evitar sentirme en parte culpable. Participé en la fundación de Súmate y aquel 11 de Septiembre me alegré de su éxito", añadía Puerto Duceto.

"Su deriva ha sido debastadora. Manifestó no reconocerse miembro de ninguna Nación por preguntarse a continuación que era ser independentista con la conclusión de que sólo era republicano. Como si todos los demás fueran monárquicos empedernidos", lamentaba el mismo economista.

"No le deseo ningún mal. Solo quiero dejar de oír la palabra Catalunya saliendo de su boca, aunque sea como representante en Madrid de algo tan infumable como ahora lo es ese antro de babosas llamada ERC. Así podré deshacerme del tuit que tengo fijado en mi cuenta", concluía Manuel, quién dejó claro la verdadera 'naturaleza' de Rufián en este hilo.