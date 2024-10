El japonés que baila una canción de los 'Manel': 'No está hecho con IA'

La inteligencia artificial (IA) ha transformado profundamente la manera en que consumimos imágenes y videos, generando un nivel de desconfianza creciente en la veracidad de los contenidos visuales. Tecnologías como los 'deepfakes' permiten crear videos o imágenes increíblemente realistas, donde personas aparecen diciendo o haciendo cosas que en realidad nunca ocurrieron. Esto ha llevado a una crisis de credibilidad, donde cada vez es más difícil para el público discernir si lo que ven es auténtico o está totalmente manipulado.

Las implicaciones van más allá del entretenimiento o la política; esta tecnología plantea serios desafíos éticos en términos de desinformación y manipulación. Por otro lado, las herramientas de IA también se han vuelto accesibles para cualquier persona, lo que ha exacerbado el problema. La creación de contenido falso ya no está limitada a expertos en efectos visuales o programadores especializados, sino que está al alcance de cualquier usuario con acceso a programas sencillos.

| Getty Images Signature

Esto ha impulsado la necesidad de desarrollar contramedidas tecnológicas, como software de detección y sistemas de verificación digital, para mantener la confianza en la información visual que consumimos diariamente en redes. Sin embargo, a medida que la IA avanza, el reto de distinguir lo real de lo falso se vuelve cada vez más complejo. Ahora, un video muy divertido y a la vez surrealista ha hecho que un usuario dude de la veracidad del mismo, pensando que puede ser hecho con IA.

Un japonés bailando al ritmo de 'Manel'

A través de su cuenta personal en X (Twitter), el usuario 'madeinfarreni' nos ha ofrecido un video muy gracioso que ha terminado en hacerse viral en la red. "Un día de mierda? 'Just here to bless your tl' con este japonés de 58 años dedicando su hipnotiquísimo baiel del día a Manel", escribía en el tuit. Este iba acompañado de un video en el que un hombre de origen japonés con edad avanzada y un traje de oficina bailaba una canción del conocido grupo catalán totalmente serio.

"Esto lo has hecho con IA, no nos engañes", contestaba otro usuario a través de los comentarios a modo de broma. "El mejor follow que podéis hacer hoy en tiktok: toru utsumi. Deciros también que se le pueden solicitar canciones y él las baila cuando llega al hotel muy bien vestido y con cara seria, lo quiero"; le contestaba la creadora del tuit.

'Manel' es una banda de pop-folk catalán formada en Barcelona en 2007, conocida por fusionar elementos del indie pop con sonidos más tradicionales del folk y letras cuidadosamente elaboradas en catalán. El grupo debutó en 2008 con su álbum 'Els millors professors europeus', que rápidamente captó la atención del público y la crítica. Con influencias de la música popular y una gran habilidad para contar historias cotidianas, Manel ha sido aclamado por su capacidad de crear canciones.

Manel - Benvolgut (Videoclip oficial)

Sus álbumes posteriores, como '10 milles per veure una bona armadura' y 'Atletes, baixin de l’escenari', consolidaron su reputación como uno de los grupos más importantes de la música en catalán. Por otro lado, en concreto, el japonés del video estaba bailando una de sus canciones más populares, 'Benvolgut'.