Lleida en llamas: Sigue la racha de incendios en la capital del Segrià

Lleida se está convirtiendo en los últimos días en una de las grandes protagonistas del noticiario catalán. Ayer ya saltaron todas las alarmas cuando nos enteramos de que dos vehículos habían ardido en llamas en diferentes puntos de la ciudad a lo largo de la madrugada del domingo. Luego pudimos conocer que estos incidentes habían estado relacionados; un vecino de la capital del Segrià le había quemado el coche a otro y viceversa.

Pero el festival del fuego en Lleida no iba a quedarse ahí. Y es que luego trascendieron dos incendios más, aunque, esta vez, no en las carreteras. El mismo domingo por la noche, sobre las 19:39 horas, ardió un trastero en un edificio ubicado en la Calle Montsià, en el barrio de Balàfia. Hasta allí tuvieron que desplazarse cuatro dotaciones de los Bomberos de Catalumya para deshacerse de las llamas; eso sí, no hubo que lamentar daños personales.

Unos minutos más tarde, sobre las 20h de la jornada dominical, los servicios de emergencias recibieron otro aviso. En este caso, procedente de la calle Alcalde Porqueres. Un incendio en los cuadros eléctrico dejó sin luz a los edificios 92 y 94, aunque tampoco hubo afectaciones más serias más allá de esta.

Fue un domingo, pues, especialmente ajetreado para los servicios de los Bomberos, que tuvieron que trabajar hasta en cuatro incendios diferentes en Lleida. Afortunadamente, en ninguno de ellos hemos tenido que lamentar heridos ni víctimas. De momento, el lunes y el martes parecen estar transcurriendo por cauces más calmados.

¿Qué hacer si presenciamos un incendio?

Si presenciamos un incendio, lo primero es mantener la calma y evitar el pánico. Es fundamental llamar al 112 de inmediato para notificar a los servicios de emergencia y proporcionar información detallada sobre la ubicación y la magnitud del incendio. Mientras esperamos la llegada de los bomberos, debemos evitar acercarnos al fuego o intentar apagarlo si no contamos con el equipo adecuado. Si hay personas atrapadas, solo debemos ayudarlas si nuestra seguridad no se ve comprometida. También es importante evacuar el área y advertir a los demás del peligro.

Si el incendio ocurre en un espacio cerrado, debemos mantenernos cerca del suelo para evitar el humo, que puede ser tóxico. Nunca utilices ascensores en edificios afectados, ya que podrían fallar. También es clave cubrirse la boca y la nariz con un paño húmedo si es posible, y salir del lugar rápidamente pero con precaución.

Finalmente, una vez fuera de peligro, sigue las indicaciones de los equipos de emergencia y colabora brindando cualquier información útil que pueda ayudar a controlar la situación.