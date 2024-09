Oficial: Girona anuncia cambios en la circulación

Los principales ayuntamientos del país están trabajando para mejorar la vida de sus ciudadanos y para encontrar un equilibrio entre conductores de vehículos y peatones. A veces, conseguir que todo el mundo esté contento es difícil o imposible y siempre acaban apareciendo quejas. Veremos qué pasa en la ciudad de Girona después de los cambios que propone el ayuntamiento de Lluc Salellas.

El Ayuntamiento de Girona empezará a aplicar lunes los cortes de la circulación de vehículos previstos para ampliar las zonas de peatones del paseo de Ramon Berenguer II y de la plaza de Catalunya. En concreto, el primer corte se producirá del 16 al 30 de septiembre, cuando se conectará la Escuela Ágora con la rambla cortante una de las vías y el segundo se aplicará del 18 de septiembre al 3 de noviembre, en que se cortará la circulación de vehículos en el vial oeste de la plaza de Catalunya.

Mientras dure la prueba piloto, se modificará el recorrido de las líneas de bus urbano L12 y L5. Esta acción se llevará a cabo en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, que tendrá lugar del 16 al 22 de septiembre, y se alargará unas semanas para evaluar la convivencia.



El objetivo de estos dos cortes al paso del tráfico rodado es, según ha informado el Ayuntamiento, el de "ganar más espacio para las personas peatones y mejorar la calidad ambiental de estos sectores".



De este modo y como prueba piloto, durante un mes y medio (del 18 de septiembre al 3 de noviembre) se cortará la circulación de vehículos del vial oeste de la plaza de Catalunya, que se desviarán desde el lateral norte de la plaza de Catalunya en la avenida de Sant Francesc. La medida permitirá que los peatones puedan acceder con más seguridad a la parte central de la plaza, sin tener que atravesar por los pasos de peatones actuales. Desde el Ayuntamiento informan que el sector de la plaça de Catalunya y de la avenida de Sant Francesc registra más de 12.000 desplazamientos diarios a pie.



Este corte también facilitará la movilidad en bicicleta por la zona. Circulando por el vial cerrado al tráfico se podrá acceder directamente a la estación de la Girocleta desde la calle de Joan Maragall y la plaza de Pompeu Fabra sin la necesidad de hacer la vuelta en la plaza.



En cuanto a los estacionamientos que hay en el vial que se cortará, las plazas destinadas a personas con tarjeta de movilidad reducida se trasladarán a la plaza de Pompeu Fabra, ante la sede de la Generalitat. Aun así, se mantendrá alguna de estas plazas, igual que el reservado del Hotel Casa Cacao, al extremo del vial cerrado. También se trasladarán los contenedores de residuos en el paseo del General Mendoza.



Con estos cambios, el L12 modificará su recorrido. No circulará por la plaza de la Independencia y la calle de Santa Clara, sino que desde la avenida de Ramon Folch seguirá por la Gran Vía de Jaume I, la plaza de Pompeu Fabra y la plaza de Catalunya, donde recuperará su ruta habitual hacia el Barri Vell Consiguientemente, se suprimirán las paradas de la calle de Santa Clara y de la plaza de Catalunya y parará al número 38 de la Gran Vía de Jaume I (ante la Subdelegación del Gobierno) y al número 1 de la plaza de Pompeu Fabra (ante la sede de la Generalitat).



El Ayuntamiento defiende que "esta modificación del recorrido de la línea implica mejoras en la conexión de la L12 con la red del bus urbano porque parará en paradas con conexiones con otras líneas". Además, añade que "se ganará seguridad y fiabilidad, puesto que muchas veces la línea tiene que modificar el recorrido por cortes en la calle para llevar a cabo obras y servicios".

Mejoras en el entorno escolar

Del 16 al 30 de septiembre se cortará también la circulación de vehículos de uno de los viales del paseo de Ramon Berenguer II, "Cap d'Estopes"; en concreto, el más próximo en la Escuela Ágora. Esto permitirá contar con un entorno escolar más seguro, saludable y propicio al juego de los niños.



Durante estas dos semanas, los vehículos procedentes de la calle de Empuries no podrán girar por el paseo de Ramon Berenguer II y serán desviados hacia la calle de la Virgen María del Mont. Aun así, se podrá acceder al vado que hay en este vial desde la calle de Santiago Sobrequés i Vidal.



En este caso, el L5 del bus urbano modificará su recorrido durante estos días. Desde la plaza de Salt, seguirá su itinerario por la calle del Riu Güell y, por lo tanto, no circulará ni se parará a las paradas de las calles de Can Pau Birol y de Empúries y de la plaza de Empúries. En contra, se crearán dos paradas nuevas: al cruce de la calle del Riu Güell con la calle de València y antes de la rotonda de la calle del Riu Güell.