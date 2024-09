Sílvia Orriols destapa la realidad del Parlament: 'La mayoría cobra solo por...'

De nuevo se ha abierto en Twitter el debate sobre el sueldo de los diputados del Parlament de Catalunya. El debate también existe en el Congreso de los Diputados, donde el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, prometió que estaría sólo dieciocho meses y que luego se iría a su casa. Luego, sin embargo, igual que le pasó a Josep Antoni Duran Lleida y a Joan Tardà, le cogió gusto a la vida de Madrid y a la nómina.

Los diputados y las diputadas cobran una nómina que es pública, además de otras retribuciones extras en concepto de dietas o desplazamientos. La discusión habitual entre la opinión pública está en si estos sueldos son excesivos o son correctos según el trabajo que tienen que realizar.

La diputada de Aliança Catalana y alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha conversado a través de la red social X con varios usuarios y ha dado su opinión. Orriols ha demostrado un carácter cercano con los ciudadanos del país, a diferencia de otros dirigentes políticos, que nunca contestan las interpelaciones que les hacen sus votantes (o los críticos) en redes sociales.

Preguntada sobre si tenía opinión sobre los sueldos y dietas que se cobran en el Parlament, Orriols ha dejado claro que "Catalunya no necessita 135 diputats, amb una trentena faria. La majoria dels que hi ha allà asseguts cobren només per anar a la cafeteria..."

El debate ha continuado y el usuario de la red social X (antigua Twitter) le ha preguntado, abusando de su confianza, sí consideraba correctos los importes. Orriols ha contestado que son importes correctos siempre que se cumpla con el trabajo que hay que realizar. En cuanto a las dietas, ha mostrado su rechazo frontal y porque deberían estar incluidas dentro del sueldo.

A continuación, ha añadido que peor que las dietas son los "cargos asociados" y las "retribuciones por grupo parlamentario". Considera que estas retribuciones extras hacen que los grupos parlamentarios funcionen como empresas y sirven para colocar a amigos y parientes.

Origen del debate en las críticas del comunista David Cid

El debate sobre el sueldo de los diputados y su presencia en las comisiones nace de un mensaje publicado por el diputado de los Comuns, David Cid. El comunista, que tiene un sueldo de más de 70.000 euros anuales, acusó a Aliança Catalana de, supuestamente, no participar en ninguna comisión del Parlament.

Las críticas no tardaron en llegar y Albert Donaire le recordó los cordones sanitarios que partidos como el suyo han impuesto a la formación de Sílvia Orriols. Sin estos cordones sanitarios, Aliança podría participar más de la vida parlamentaria de lo que lo está haciendo ahora.