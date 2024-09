Sigue el peligro por la mala mar: Las dos comarcas afectadas hoy 13 de septiembre

Si nos fijamos en las estadísticas de los últimos años, suele ser habitual que a mediados de septiembre entre un frente de aire frío y bajen las temperaturas de manera pronunciada. Todos estamos acostumbrados al calor sofocante de los meses de junio, julio y agosto y el tiempo se prepara para recibir al otoño. En los últimos días ya hemos acusado una ligera bajada de temperaturas, en especial en el Pirineo y en puntos del interior, pero los días siguientes puede ser mucho peor.

Desde el perfil oficial de Meteocat, que informa sobre los cambios de tiempo de nuestro país, han avisado de un importante cambio de tiempo para hoy, viernes 13 de septiembre. La bajada de temperaturas y posibilidad de lluvias será generalizada, pero en algunas comarcas hay más previsión de precipitaciones respecto de otras zonas del Principat.

Desde ayer jueves a las 14h hasta hoy viernes a las 20h, hay posibilidad de olas de hasta 2 metros y medio de altura y un grado de peligro valorado en 2 sobre 6. Las zonas con más peligro son las situadas en el nordeste del país, es decir, Alt Empordà y Baix Empordà. A medida que avance el día, el riesgo descenderá en la zona del Baix Empordà y permanecerá en el Alt Empordà.

En otras zonas de Catalunya, en la costa de Barcelona y de Tarragona no hay avisos de peligro. En el mapa se pueden ver los colores verde, amarillo, naranja y rojo. De momento, no hay ninguna zona pintada en naranja o rojo, pero no por eso hay que obviar los avisos de peligro.

Avisos del Govern

Desde el Govern de la Generalitat, Protección Civil y Ayuntamientos de la zona han alertado a la población y han pedido no salir a navegar si no es estrictamente necesario. Las olas cerca de la costa, con vientos del norte, pueden suponer un peligro innecesario sobretodo para embarcaciones de recreo. En principio, no se esperan precipitaciones y los únicos avisos de peligro se reducen al oleaje y al estado de la mar.

A medio plazo, en las próximas semanas, si es posible la entrada de otro frente de aire frío que sí podría comportar la llegada de abundantes precipitaciones en todas las zonas del país. Tendremos que estar atentos a como evolucionan los mapas del Meteosat.