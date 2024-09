El perrito que tiene una relación de amor-odio consigo mismo

En el vídeo viral, vemos un momento entrañable y a la vez cómico protagonizado por un golden retriever, una raza famosa por su buen carácter amigable y juguetón. El clip captura un instante en el que el perro se enfrenta a su propio reflejo en un espejo. Mostrándonos un comportamiento que resulta una mezcla perfecta de confusión, curiosidad y cautela.

Desde el primer segundo, el perro se encuentra frente al espejo. Su reacción inicial es de sorpresa, con las orejas ligeramente levantadas y una mirada fija en lo que cree que es otro perro, mostrándose desconcertado. Lo interesante es cómo el golden retriever se queda quieto durante unos pequeños instantes, observando su propio reflejo como si tratara de descifrar quién está frente a él.

A medida que el vídeo avanza, el perro comienza a mover tímidamente la cabeza. Como si estuviera buscando señales de que ese "otro perro" frente a él se comporte de manera diferente. Sin embargo, el reflejo responde de la misma forma, lo que provoca que el golden retriever cambie su actitud.

Al no recibir ninguna señal de "peligro" o amenaza, el perro adopta una postura más relajada pero aún desconcertada. Moviendo la cola de manera suave, signo de que no se siente amenazado, pero aún no está seguro de lo que está sucediendo.

Lo que añade más humor a la situación es el momento en el que el perro decide acercarse más al espejo, como si quisiera olfatear su propio reflejo. En ese instante, su comportamiento refleja una mezcla de valentía y duda. Un tira y afloja emocional que nos da la sensación de que está debatiéndose entre la curiosidad y una ligera desconfianza hacia su propia imagen.

El vídeo sigue mostrando cómo el golden retriever continúa su "diálogo" interno, sin llegar a entender completamente que lo que está viendo es su reflejo. A pesar de ser una raza inteligente, la reacción del perro ante el espejo es algo común en muchos canes.

Los perros, al no reconocer sus propios reflejos, tienden a reaccionar de manera similar, especialmente la primera vez que se enfrentan a un espejo. A lo largo del vídeo, el golden retriever no muestra signos de agresividad, lo que es típico de su carácter apacible. Pero sí una cierta confusión y frustración, lo que da pie a la idea de una relación de amor-odio con lo que ve.

Comportamiento perruno y la raza golden retriever

El comportamiento del golden retriever en este vídeo no es extraño si conocemos un poco más sobre esta raza y los perros en general. Aunque los golden retrievers son conocidos por ser perros inteligentes, cariñosos y extremadamente leales, su reacción ante los espejos es algo instintivo y no refleja necesariamente una falta de inteligencia.

| Getty Images

Los perros, a diferencia de los humanos o algunos primates, no suelen reconocer sus propios reflejos. Esto se debe a que su forma principal de entender el mundo es a través del olfato, no de la vista. Por eso, cuando un perro se ve en un espejo, puede llegar a pensar que es otro perro.

Este tipo de comportamiento es normal en casi todas las razas de perros, pero en el caso del golden retriever la reacción tiende a ser más juguetona y menos agresiva. Los golden retrievers son famosos por ser perros equilibrados, afectuosos y con una gran predisposición para interactuar con otros animales y humanos. Esta raza ha sido tradicionalmente criada como perro de compañía y de trabajo, debido a su temperamento dócil y su inteligencia.