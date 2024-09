Protecció Civil activa el INUNCAT: Zonas, fechas y consejos

Protecció Civil de la Generalitat ha activado el Plan especial de emergencias por riesgo de inundaciones en Catalunya (INUNCAT), dada la previsión de lluvias intensas a partir de esta tarde y sobre todo mañana 20 de septiembre en el litoral y prelitoral de Barcelona, ​​de Tarragona y de las Terres de l'Ebre que pueden comportar crecimiento repentino de barrancos, torrentes y rieras con riesgo de inundación.

Esta mañana se ha reunido el Comité técnico de seguimiento de riesgo de inundaciones presidido por la directora general de Protección Civil y con la participación de todos los servicios de emergencia del plan INUNCAT, del Servicio Meteorológico de Catalunya (SMC), de la Agencia Catalana del Agua (ACA) y de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), para evaluar los riesgos derivados de las previsiones meteorológicas e hidrológicas.

El SMC ha informado de un aviso de peligro por intensidad de lluvia (40 litros/m2 en 30 minutos) en todo el litoral y prelitoral catalán, excepto en las comarcas de Girona, y con mayor probabilidad en las comarcas del litoral. Cabe destacar que las precipitaciones intensas se producirán de forma local y no en todo el territorio a la vez. El SMC también prevé que las lluvias puedan ser persistentes en el litoral, sobre todo en el sur, por lo que ha emitido un aviso de peligro por acumulación de lluvia (100 litros/m2 en 24 horas) que afecta especialmente al Montsià, Baix Ebre, Baix Camp y Tarragonès. El periodo de mayor probabilidad de estas lluvias es este viernes, pero el fenómeno empezará el jueves.

Existe el riesgo del crecimiento repentino de rieras y barrancos

Por su parte, la ACA y la CHE alertaron de que existe riesgo de crecimiento repentino de rieras y barrancos en las zonas donde se producen las lluvias previstas. Hay que prestar atención a las zonas donde ya ha ido lloviendo estos días, dado que esto facilita las crecidas repentinas, ya que el suelo ya está húmedo y no absorbe tanta agua.

Por estos motivos, Protecció Civil remarca que no se atraviesen rieras, barrancos, torrentes ni ninguna zona inundable en general donde esté lloviendo o donde ya haya acumulación de agua.

También es posible que pueda llover con intensidad en otros puntos del país, sobre todo en el Pirineo y Prepirineo occidental y central que comporten el incremento de caudales de algunos ríos, aunque no se espera que comporten riesgos de desbordamiento en este caso.

Consejos de autoprotección por si te sorprenden precipitaciones intensas cuando conduces

Estos días hay celebraciones populares como la Mercè en Barcelona o Santa Tecla en Tarragona, y se espera un incremento del tráfico. Así que desde Protecció Civil se pide mucha prudencia y seguir en todo momento la información del tiempo y de la situación vial.

Algunos de los consejos son: circular preferentemente por las rutas principales y autopistas, moderar la velocidad y mantener las distancias de seguridad, detener el vehículo si hay problemas de visibilidad y señalizar la posición, alejarse de rieras, torrentes y zonas que se pueden inundar y no estacionar el vehículo.

Además, también recomienda no quedarse en los puentes, porque pueden caer, no atravesar ningún río, ni riera ni zona inundada. Aunque no lo parezca, los coches pueden flotar con poca altura de agua y ser arrastrados con facilidad. Si alguien tiene que atravesar un charco grande de agua tiene que avanzar muy despacio con una velocidad corta para evitar que el agua salpique el motor y se pare. Después de haber pasado, comprobar en varias ocasiones que los frenos del vehículo funcionan bien.

Si hay un punto en que el coche comienza a flotar y a ser arrastrado, se tiene que salir inmediatamente. Los ocupantes que se quedan dentro, a menudo no sobreviven. Vigilar los movimientos de tierra, agujeros, sumideros, cables de conducción eléctrica flojos y, en general, todos los objetos caídos (ramas de árboles, etc.).