Sílvia Orriols estalla al ver un cartel en árabe en el CAP de Ripoll: 'Depende de...'

Los Centros de Atención Primaria, conocidos popularmente como los CAP, están ubicados en casi todos los pueblos de Catalunya y tienen el objetivo de dar apoyo a los hospitales comarcales y generales. Están gestionados por el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya y, por tanto, es este organismo quien se ocupa de decidir la logística y también los protocolos a seguir.

En el CAP de Ripoll, localidad con una fuerte presencia de inmigrantes, en especial, de origen marroquí, han aparecido letreros en catalán y en árabe, para que todo el mundo los entienda, algo que ha desatado la polémica en Twitter, en especial, por parte de su alcaldesa y diputada, Sílvia Orriols.

A l'ambulatori de Ripoll, que depèn de la Generalitat, sembla que apliquen el 50% en àrab i sense que els hi obligui cap sentència judicial... VERGONYA ABSOLUTA, decía Orriols, que denuncia que medidas como éstas no ayudan a integrar a los inmigrantes. Ya lo dijo el president Pere Aragonès. Ellos son catalanes y no hace falta que se integren. Pues eso. No hace falta que aprendan catalán. No hace falta que lean las informaciones importantes en catalán. Pueden hacerlo en su idioma, como si estuvieran en su país.

| Ruben Novoa

Contenido de los carteles

El cartel transcribe una conocida canción infantil de Damaris Gelabert: 'A recollir'. La canción incentiva a los más pequeños a que recojan sus juguetes, porque estos se van a dormir. "A recollir, a recollir, que totes les joguines se'n van a dormir", dice literalmente el cartel. Y luego, a su derecha, a está traducido en árabe.

Comentarios en redes sociales

Varios usarios de redes sociales, como el perfil 'Estado de Decepción', ha estallado contra la medida y ha criticado las políticas de la Generalitat en materia de inmigración: Ripoll està plena de fills de puta, ja t' ho dic ben clar. Només ens faltava l' àrab per acabar amb el català més depressa. Perquè els agrada tant llepar el cul a aquesta gent q no ens ajuda a res, només xuclen? És al.lucinant.

Otros han explicado, con pruebas, que en la zona del Baix Llobregat se ofrecen cursos gratis de árabe. Explica el usuario que si un niño hijo de catalanes quiere estudiar idiomas, tiene que pagar la academa. Sin embargo, el Ayuntamiento ofrece árabe gratuito.

Finalmente, el tweet más contundente y preocupante, que anticipa lo que puede pasar en los próximos años: Els cartell els va col.locar ER, ja hi comence haver-hi molts marroquins amb passaport espanyol i a les pròximes municipals ja podran votar a milers pels pobles. ER perdrà els vots catalans però guanyarà els marroquins, almenys això espera.