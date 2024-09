Toman medidas tras el atropello en la R-2 y hay una novedad sobre la prueba de drogas

La consejera de Interior, Nuria Parlon, el delegado del gobierno español en Cataluña, Carlos Prieto, y el alcalde de Montcada i Reixac, Bartolo Egea, se han reunido este jueves en Junta Local de Seguridad para abordar las problemáticas en materia de seguridad que presenta el municipio, entre ellas la que rodea los pasos a nivel. El encuentro se ha hecho cuatro días después de que una joven de 16 años perdiera la vida al ser embestida por un convoy cuando cruzaba un paso a nivel con las barreras bajadas. Entre las opciones que se han puesto sobre la mesa destacan la posibilidad de poner agentes cívicos a los pasos y hacer campañas educativas dirigidas a niños y gente mayor para concienciar de los riesgos de cruzar las vías con el semáforo en rojo.



En cuanto a las pruebas de estupefacientes hechas a la maquinista que conducía el tren, la consejera de Interior ha destacado que se hicieron de posteriores a la primera que practicó la Policía Local y que dio positivo, si bien los resultados de que disponen todavía no son concluyentes.



La reunión se ha hecho en la Casa de la Vila y ya se pidió a finales de julio, coincidiendo con el ahora ya penúltimo atropello mortal a las vías de Montcada i Reixac. Además de Parlon, Prieto y Egea, también han tomado parte el director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y mandos de los diferentes cuerpos policiales con presencia en la ciudad.



Al margen de los resultados de las pruebas que se han hecho a la maquinista, Parlon ha destacado la evidencia del accidente de lunes: "Las barreras estaban bajadas", ha apuntado.



En este sentido, ha puesto de relevo que en las tres líneas ferroviarias que cruzan Moncada "hay muchos accidentes", motivo por el cual se tiene que valorar la necesidad de emprender acciones de manera coordinada entre diferentes administraciones. "Abordamos la posibilidad de hacer más actuaciones, como por ejemplo educación en las escuelas para llegar a los jóvenes y reforzar la seguridad de las infraestrictures", ha añadido la consejera.



Esto sería posible a través de campañas dirigidas no solo a niños y adolescentes, también a gente mayor a través de casales o centros cívicos, dado que en los últimos años en algunos de los accidentes con víctimas mortales se han visto implicadas personas de edad avanzada.



Parlon ha descartado destinar agentes de policía a las barreras, poniendo sobre la mesa la posibilidad que sean agentes cívicos quién se encarguen de garantizar que los peatones creuïn cuando y por donde toca. El alcalde, Bartolo Egea, ha destacado que ya ha habido, de agentes cívicos, pero que con la mirada larga a las obras del soterramiento, que durarán hasta el 2030, habría que recuperarlos.



" pediremos, hay que mentalizar la gente que tendremos unas obras de soterramiento largas", ha destacado, señalando que habrá que encontrar la manera de financiar el gasto. Del mismo modo, ha apuntado que próximamente, y sin fecha todavía, tienen previsto reunirse con Adif y Renfe para abordar la necesidad de llevar a cabo mejoras de seguridad en el entorno de las vías.



Las barracas, el otro gran problema



En la reunión de este jueves también se ha abordado el fenómeno del chabolismo, que en Montcada i Reixac tiene un gran impacto en zonas como la Pollancreda, donde el Ayuntamiento actuó hace unos meses para retirar un intento de ocupación de nuevos espacios, o la Font Fría, donde la gente que hace vida está advertida de la ilegalidad que supone permanecer de manera permanente.



En este sentido, Parlon ha destacado que esta es una situación que se está trabajando desde el Consorcio del Besòs, y que habrá que abordar a través de la Ley de Barrios para resolver los problemas derivados, no solo en materia de seguridad, sino también en el ámbito de la vulnerabilidad.



Por otro lado, Parlon ha puesto de manifiesto que en un año los delitos en la localidad han incrementado un 1,1%, una cifra que no es mala, ha destacado. De los últimos hechos delictivos, Parlon ha hablado del asesinato del propietario de un bar este mes de agosto, con una investigación policial abierta con implicación de diferentes cuerpos, dado que se tienen evidencias que uno de los autores materiales ya no está en Cataluña.



Con todo, también ha aplaudido la tarea del consistorio en cuanto a la diagnosis de las problemáticas que presenta la ciudad por barrios, un hecho que ayuda a actuar en aquellos ámbitos que presentan más necesidades.