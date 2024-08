VÍDEO: Un perro triunfa en Instagram demostrando habilidad para robar pasta italiana

Es bien sabido que el perro es el mejor amigo del hombre por varios motivos. A lo largo de miles de años, se ha forjado una relación de convivencia y domesticación única por diferentes razones. Una de ellas es la lealtad, los perros son muy leales a sus dueños, y están dispuestos a protegerlos, acompañarlos y permanecer junto a nosotros en todo momento.

Además, los perros son animales sociales, y por lo tanto disfrutan de la compañía humana. Ofrecen una presencia y un cariño constante, y ayudan mucho a la gente a no sentirse sola. También está demostrado que su compañía puede darnos apoyo emocional, e incluso ayudarnos a reducir el estrés y la ansiedad.

| Istock

Por otra parte, su capacidad para empatizar con nosotros ha hecho que sean una mascota perfecta. Pueden reconocer y responder a nuestras emociones, e incluso consolarnos cuando estemos tristes o enfadados, reforzando así la relación entre perro y dueño.

A diferencia de muchas relaciones humanas, la relación entre un perro y su dueño es totalmente incondicional.Los perros no nos juzgan, y nos aman independientemente de las circunstancias. A lo largo de la historia de la humanidad, el perro ha estado a nuestro lado desde tiempos muy lejanos, cuando ayudaban en la caza y la protección, mientras que los humanos les proporcionaban alimento y un refugio.

Tenemos que tener claro pues, que si adoptamos a uno de estos animalitos siempre lo tendremos a nuestro lado en todo momento, y rara vez dejará de seguirnos. Y así se puede ver en este vídeo, donde aparece como un "intruso" en segundo plano y ha generado muchas risas entre la gente.

Pillado robando pasta

En un vídeo subido a la red social Instagram, podemos ver lo que parece ser un tipo de receta de pasta. Una mujer italiana, especializada seguramente en los diferentes tipos de pasta de su país, aparece en el vídeo en primer plano cortando lo que parece ser un tipo de pasta casera para convertirla en espaguetis.

Cuidadosamente y con "mucha arte", la mujer utiliza una especie de herramienta para que los cortes sean finos y perfectos. Cuando acaba el procedimiento, la cámara deja de enfocar el lugar para ver como guarda el alimento ya cortado. Aquí viene pero, el momento más gracioso e inesperado.

Mientras la cámara va girando, vemos como de fondo hay un perro con las dos patas encima de la mesa de elaboración, esperando el momento idóneo para "pescar" algo de comida. La persona que está grabando parece que no se da cuenta de las intenciones del animal, y sigue enfocado en los espaguetis.

Sin embargo, de fondo podemos ver como este perro culmina su "plan maestro" y acaba robando con su boca uno de los trozos de pasta casera que aún no han sido cortados. Con el alimento en su boca, el animal desaparece rápido de escena para no ser pillado. La situación se ha hecho viral y ha sacado una sonrisa a mucha gente, contando ya con varios millones de visualizaciones y más de medio millón de me gustas.