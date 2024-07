Saltan las alarmas en el Barça con Frenkie de Jong por unas declaraciones de Koeman

Debido a su grave lesión ante el Real Madrid en liga, Frenkie De Jong no pudo disputar la reciente Eurocopa 2024. En ella, su selección consiguió llegar hasta las semifinales de la competición, aunque un gol de Watkins en el tiempo de descuento les dejó con la miel en los labios. El ex-culé Ronald Koeman fue quien lideró al equipo desde el banquillo.

Recientemente, tras la eliminación en la euro, el técnico holandés se ha dejado ver en Cataluña. Concretamente en Sant Esteve Sesrovires, donde fue partícipe de un toreno benéfico de golf. En dicho acto, Koeman hizo saltar todas las alarmas con unas contundentes declaraciones sobre el estado de salud de Frenkie.

El ex-entrenador azulgrana ha mostrado su preocupación sobre el estado físico de De Jong, y apunta a que aún no esta listo para jugar. "Está con una lesión importante y hay que esperar a ver cómo todo sigue. Le deseo suerte pero todavía no está para jugar.", mencionó Ronald. Además, añadió que durante la campaña pasada jugó muchos partidos seguidos cuando aún no tenía ritmo y no estaba en una forma física óptima.

El goleador de Wembley también aprovechó dicha comparecencia para hablar del caso Nico Williams. "Es un buen extremo, lo que hace falta en cualquier equipo bueno", añadió. También hubo tiempo para hablar de Xavi y su salida del club. "Fue una pena. Conozco bien a Xavi y es muy buena persona y muy buen entrenador".

El rendimiento de Frenkie De Jong

Fichado el año 2019, parece que Frenkie De Jong todavía no ha mostrado ese nivel que enamoró a toda Europa en el Ajax. El holandés tiene contrato hasta 2026, y sus discrepancias con la actual directiva y su contrato han dividido a la afición culé. En total, esta pasada campaña solo ha jugado 20 partidos en liga.

El jugador neerlandés dijo adiós a la Eurocopa por una lesión de tobillo tras un fuerte choque con Fede Valverde en el último clásico de Liga. En total, esta temporada De Jong ha estado fuera de los terrenos de juego más de 200 días, siendo todas lesiones de tobillo. De la última parece ser que todavía no se ha recuperado.

En la temporada 2018-2019 deslumbró con el Ajax de Ten Hag, y toda Europa pusó la mirada en él. Finalmente, el centrocampista holandés decidió fichar por el F.C Barcelona, el cual desembolsó una cantidad cercana a los 85 millones de euros. No obstante, Frenkie todavía no ha dado el nivel esperado, y esas conducciones a campo abierto y esa personalidad vista en el Ajax aún no la ha trasladado al combinado culé.