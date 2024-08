El Alavés consigue un fichaje de mucho nivel procedente del Atlético de Madrid

El Deportivo Alavés ha anunciado la llegada de un fichaje para la defensa, un central de nacionalidad uruguaya. El jugador fue adquirido el pasado verano por el Atlético de Madrid desde el Racing Club de Montevideo. El pasado curso también lo pasó como cedido en la Segunda División, en las filas del Real Zaragoza junto a Víctor Fernández.

El conjunto babazorro ha oficializado la llegada de Santiago Mouriño, un jugador formado en el Club Nacional de Football. El club tricolor vio nacer a grandes leyendas como Luis Suárez, campeón con el Atlético de Madrid y con el FC Barcelona en España. También a Héctor Scarone, "El Mago", el primer delantero uruguayo en fichar por el club catalán.

| Deportivo Alavés

El turno le ha tocado a Santiago Mouriño, un central joven con mucha fuerza y determinación a la hora de recuperar balones. Se le compara con Ronald Araújo; le ven características muy similares a las del capitán del FC Barcelona. Es rápido, alto y un líder a pesar de su enorme juventud; llegador de ataque, tiene dos goles desde que está en España.

Debuto con el Real Zaragoza en Segunda

Uno es oficial, fue ante el Albacete con la camiseta del Real Zaragozaen la última jornada disputada en La Romareda, con empate a uno. El otro es amistoso, fue en Hong Kong con la camiseta del Atlético de Madrid, club del que se va para posiblemente regresar. En la operación con el Deportivo Alavés se ha fijado una opción de recompra por parte de los rojiblancos.

El Alavés le compra por cerca de 2 millones y le puede revender por no mucho más de 3 millones. El central uruguayo firma por el cuadro blanquiazul hasta 2029; los colchoneros podrán ejercer la opción de compra en las dos próximas temporadas. El Real Zaragoza le quería recuperar, pero no pudo ser posible, se decidió que lo mejor era que jugara en LaLiga.

Las llegadas en defensa le cerraron la puerta del Atlético

Se intenta que consiga la nacionalidad española, algo que este verano terminó de tramitar, pero no ha llegado a tiempo. En el Atlético, la llegada de Robín Le Normand y de Clément Lenglet le cierra la puerta del once. A Diego Simeone le encanta el uruguayo, pero al no disponer de tantos minutos, se optó por una salida que bien pudo ser distinta.

El Getafe tenía muy avanzada su llegada; por un tema de Fair Play Financiero, no se pudo conseguir. Los azulones progresaron todo el verano por el central charrúa, y sus propios inconvenientes han evitado la operación. Ángel Torres hizo el intento por Santiago Mouriño y también por Javi Galán; ahora parece ser que ninguno de los dos vestirá de azul.

Su llegada al Deportivo Alavés, la confianza de Luis García Plaza, quien se puso en contacto con él para tratar de convencerle. Junto a Abdel Abqar y Moussa Diarra, entre ellos y Nikola Maras, formarán esta temporada la zaga del conjunto babazorro.