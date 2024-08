Debut perfecto para Dani Olmo: 'Desde que llegué...'

Había muchas expectativas puestas en el debut de Dani Olmo con la carcasa azulgrana. El futbolista de Terrassa retornaba al club en el que se formó diez años después de haberlo abandonado y tras un previo pago de 60 millones de Laporta. Eso obligaba al atacante a estar a la altura de lo que se esperaba de él.

Y no decepcionó; al menos, en su debut. No habían sido semanas nada sencillas para Dani Olmo, que, a causa de los problemas financieros del Barça, todavía no había podido ser inscrito en LaLiga. Finalmente, pudo entrar en la convocatoria a última hora después de que Javier Tebas aprobara su inscripción en la competición lucrándose de la lesión de Andreas Christensen.

Y ayer Hansi Flick confió en él en el tiempo de descanso, cuando el Barça estaba sumergido en una rocambolesca situación. Perdían por la mínima en un campo que últimamente no se les había dado nada bien. Y lo hacían, además, de forma merecida, pues la imagen del equipo culé en el primer tiempo fue realmente pobre.

Pero a Dani Olmo no le pudo la presión. Entró tras el descanso y se combinó con Pedri para apoderarse de la posesión y aportar el peligro que hasta ese momento había brillado por su ausencia. Se mostró participativo, combinó, se movió en la zona de tres cuartos, cambió de ritmo, anotó el gol de la victoria y fue escogido MVP. Si esto no es el debut soñado...

Las estadísticas también lo confirman. Dani Olmo tuvo un 84% de efectividad en el pase, dio dos pases clave, completó los dos regates que intentó y su mapa de calor demuestra que estuvo den todas partes.

Dani Olmo, satisfecho

Al término del partido, el canterano culé pasó por los micrófonos de DAZN para responder a las preguntas de Rafa Escrig y fue bastante claro. "Desde que llegué esperé el primer partido y qué mejor manera. Hace muchos años que no ganábamos aquí, así que inmejorable".

Añadió también: "Me he sentido muy bien, tenía muchas ganas. Me sentía muy bien físicamente y estaba muy preparado para debutar. Hoy se ha dado finalmente, así que muy contento por haber jugador, por haber debutado y por haber ayudado".

Por último, también habló sobre qué posición ocupará habitualmente, ya que puede abarcar tanto el mediocentro ofensivo como el extremo zurdo. "Estaré ahí donde me ponga el míster, daré siempre el máximo. Hoy he estado de mediapunta por detrás de Robert", dijo.