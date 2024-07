Ansu Fati vuelve a lesionarse

Con la gira norteamericana a la vuelta de la esquina, el jugador del primer equipo Ansu Fati ha vuelto a lesionarse, esta vez en un entrenamiento. El extremo español ha tenido un golpe en la planta de su pie derecho, y aún se valora cuando podrá volver a los entrenamientos.

En el entrenamiento de ayer a los mandos de Hansi Flick, Ansu notó una ligera molestia, y tras una primera exploración, los doctores han confirmado su lesión en el pie. Aún no se ha hecho oficial la convocatoria para la gira por Estados Unidos, pero todo apunta a que Fati seguirá en Barcelona. El mismo F.C Barcelona ha informado que el jugador va a tener un tratamiento conservador para que las molestias no vayan a más.

El '10' del Barça había vuelto a los entrenamientos con una gran ilusión por demostrar su valía. En unas declaraciones recientes, su padre Bori Fati habló de lo muy felices que estaban en Barcelona, y cómo no parecía que barajaran una nueva salida del equipo. La misma afición parecía convencida de que este iba a ser el año de Ansu, pero, una vez más, ha vuelto a demostrar que es de cristal.

Aunque todo no son malas noticias. Su lesión no tiene ninguna afectación muscular, por lo que parece que no va a tenerle mucho tiempo fuera de los entrenamientos. Aún así, el extremo español deberá mantenerse al margen durante unos días, y su participación en los amistosos en América parece prácticamente imposible.

Una carrera marcada por las lesiones

Al ser una noticia tan reciente, desconocemos con exactitud los detalles de la lesión de Ansu Fati. Aún así, está parece ser una las afectaciones más concurridas entre los futbolistas profesionales. Se trata de la fascitis plantar, la cual puede estar causada por un pie plano o un exceso de curvación que provoca está inflamación. Si la exploración ha sido rápida, el tiempo de baja no tendría que ser superior a las 2 o 3 semanas.

Por suerte, está no ha sido otra de las numerosas lesiones musculares que ha tenido Ansu a lo largo de su corta carrera. El nacido en Bissau tiene actualmente 21 años, y debutó con el F.C Barcelona con tan solo 16. En las categorías inferiores azulgranas ya sufrió alguna grave lesión, y en la temporada 20/21 tuvo su primera baja de larga duración.

| F.C. Barcelona

En un partido de liga ante el Real Betis, el español sufrió una dura entrada que le dejó fuera de los terrenos de juego casi un año. Con el menisco desgarrado, Ansu nunca volvió a ser el mismo. Y en la campaña 21/22 tuvo más problemas en el muslo, siendo baja más de 4 meses.

El delantero quería recuperar sensaciones, y por eso decidió salir cedido al Brighton. Allí, pero, no encontró su mejor versión. Y esta vez, una magulladura en el gemelo le dejó fuera de combate durante casi 70 días. Ahora, de vuelta con el Barça, quiere ganarse la confianza de Hansi Flick, aunque está lesión ha generado dudas en el entorno azulgrana.