El 'ataque' del hermano de Lamine Yamal a Nico Williams: 'Estoy llorando'

Hace ya unos días del partido entre el F.C Barcelona y el Athletic Club. Hoy mismo el conjunto de Hansi Flick vuelve a jugar, esta vez contra el Rayo Vallecano, conjunto que ayer mismo oficializó el fichaje de James. Así pues, veremos seguro un encuentro muy atractivo entre ambos conjuntos, los cuales han empezado con buen pie esta liga 2024-25.

A la vez, con el partido de Vallecas a la vuelta de la esquina están empezando a salir más imágenes del partido del sábado pasado. Muchas cámaras siguieron durante el encuentro a Lamine Yamal y Nico Williams, y también al término del mismo. Su gran relación de amistad se ha hecho muy mediática, y se ve perfectamente que son dos amigos de verdad.

| F.C. Barcelona, XCatalunya, Instagram

Por los gestos y las palabras entre ambos podemos deducir que a Nico le ha dejado un poco frío el no poder fichar por el Barça y compartir plantilla con Lamine. Algunos hablan de que ha sido el mismo jugador navarro quién no ha querido salir del Athletic, pero la realidad parece otra. La incompetencia por parte de Laporta y la dirección deportiva habrían causado que el menor de los Williams no pudiera cumplir su gran sueño.

Un momento viral entre Yamal Jr y Nico

Y es que junto a Lamine y su familia lo vimos muy agusto al término del encuentro. Unas cámaras del programa 'El Día Después' pusieron el foco en este momento que nos dejó un acto viral. Entre los familiares de Lamine había el ya famoso hermano pequeño del mismo, el cual nos ha llenado de ternura a todos con sus vídeos recientes publicados por el Barça.

Antes, en su cuenta oficial el conjunto culé nos subió un momento muy emotivo entre la perla del Barça y su pequeño hermano. Estos se encontraban dando unos toques de balón entre ellos mientras estaban siendo grabados. Al final del mismo, el 'hermanito' saluda a cámara y este gesto se ganó el cariño de todos los aficionados por su pureza y ternura.

| Movistar Plus+

Ahora, pero, hemos conocido el lado más 'jugetón' y gamberro del pequeño Keyne en este material ofrecido por Movistar +. En él se ve a la familia de Lamine junto al mismo jugador y Nico. De fondo el niño está jugando con una pelota para distraerse y de repente se fija en el mismo Williams Jr.

Con la pelota entre sus manos no sabemos realmente lo que pasa por su cabeza. Parece pero que quiere darle la pelota a Nico para que juegue con él. Sin embargo, el infante no calcula bien la distancia y acaba dándole en las 'partes nobles' al jugador del Athletic Club.

Este gracioso momento no tardó en hacerse viral en redes sociales y los aficionados se 'partieron de risa' con esta situación. "Estoy llorando con Yamal Jr", escribía la cuenta 'MundoDespectivo' en X (Twitter). "Este niño ya ha contactado más con Nico que toda la directiva del Barça", explicaba otro aficionado culé entre risas.