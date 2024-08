[FOTO]: Nico Williams 'hace un Messi' y bendice al hermano de Lamine Yamal

La de Nico Williams y Lamine Yamal es la relación de amistad más viral de los últimos meses. Al ser los dos jóvenes sabíamos que se llevaban muy bien aunque estuvieran en equipos distintos. Sin embargo, tienen una relación mucho más estrecha de lo que imaginábamos, y así se vio durante la concentración de la selección española en la Eurocopa de 2024.

| Google Imagenes

Luis de la Fuente apostó por los dos chicos para liderar el ataque de la selección, y vaya si le salió bien. Nico y Lamine fueron dos puñales por sus bandas, y su gran relación fuera del campo se vio traducida en una química única dentro del terreno de juego. Sin ir más lejos, Lamine le dio la asistencia a Nico en el que fue el primer gol de la final ante Inglaterra.

Esta amistad entre ambos he hecho crecer aún más los rumores de un posible fichaje de Nico Williams por el F.C Barcelona. Muchos aficionados pensaban que Yamal podía servir de hilo conductor para que el jugador navarro acabara recalcando en el conjunto culé. Sin embargo, las incompetencias de la directiva hicieron que su fichaje se frustara por completo.

El día de ayer Nico estuvo en Montjuic ante la afición culé, pero con la camiseta del Athletic Club. El menor de los Williams lleva ya el '10' y se ha convertido en el jugador referente en el ataque vasco. Sin embargo ayer no pudo brillar, y Jules Koundé le tomó la medida perfectamente.

| @athleticlub

Donde más lo pudimos ver es después de que el árbitro pitará el final del partido. Una de las primeras imágenes fue con Hansi Flick, quién le abrazó y le felicitó por su reciente Eurocopa. Por otro lado, también le vimos hablando con diferentes futbolistas del Barça con los que había compartido muchos días de verano durante la concentración europea.

Una imagen con Lamine y su hermano

Durante el partido entre el F.C Barcelona y el Athletic Club vimos varias imágenes entre Lamine Yamal y Nico Williams. Antes del pitido inicial, los dos hablaban en la banda y Lamine le hacía una 'patadita' amistosa después de una conversación entre ambos. Más tarde, en rueda de prensa Lamine habló de su gol, donde intentó defenderle Nico.

"He visto que venía Nico Williams, que no es muy intenso en defensa y a la que he visto hueco, he chutado", explicaba Yamal en los micrófonos de DAZN. Después de sus declaraciones, la joven perla blaugrana siguió en el terreno de juego, dejándonos una imagen muy tierna jugando con su hermano pequeño con el balón.

El mismo F.C Barcelona subió este momento a redes sociales, y se hizo viral rápidamente. Sin embargo, no sabíamos que en este momento también estuvo Nico Williams. Al tener una gran amistad con Lamine, el navarro también ha estrechado lazos con su familia. Incluso vimos una fotografía donde 'le hacía un Messi' al hermano de Yamal.

Y es que en las últimas semanas durante la Eurocopa se hizo viral una imagen insólita que subió el propio padre de Lamine a redes. En ella se veía a un Yamal con pocos meses de vida que era arropado por un joven Leo Messi. Se trataba de una campaña de Unicef en la que participó el F.C Barcelona y la familia de Lamine, y la que nos dejó esta instantánea única.

| Joan Monfort

Muchos hablaron de que en ese momento Messi 'le traspasó' su calidad con el balón a Lamine. Por eso algunos ahora comparan la imagen con la que vimos ayer de Nico acariciando al hermano pequeño de Lamine. Veremos pues si en unos años se convierte en un 'crack' dentro del campo y comparte equipo con Yamal.