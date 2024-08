Lamine Yamal y su hermano jugando tras el Barça - Athletic: 'Está para debutar'

Hansi Flick y el F.C Barcelona siguen empezando con buen pie la temporada 2024-25. Después de la derrota en el Gamper ante el AS Mónaco saltaron las alarmas entre los aficionados. Algunos pensaban que la imagen vista en este amistoso iba a ser también la que veríamos en el debut liguero, pero la realidad ha acabado siendo muy distinta.

Hace ya cosa de una semana, el conjunto culé se estrenó en Mestalla ante el Valencia, y con un once lleno de menores de edad, el equipo remontó. Un gol inicial de Hugo Duro ponía las cosas muy complicadas para los intereses azulgranas, pero una buena puesta en escena y un efectivo Lewandowski hicieron al equipo conseguir la victoria. Con el 1-2 final en el marcador, el Barça volvía a casa para preparar el partido ante el Athletic Club de Bilbao.

| FCB

El partido ante los vascos se jugó el día de ayer, y el resultado fue exactamente el mismo. Después de adelantarse gracias a un gran tanto de Lamine Yamal, el Barça vio como Pau Cubarsí cometía un penalti que más tarde transformaba Sancet. Así pues, el encuentro se fue a vestuarios con tablas en el marcador y una imagen más que buena del equipo de Flick.

En el segundo tiempo, el dominio culé fue total, y el Athletic se sostenía gracias a las grandes intervenciones del joven Alex Padilla. El tanto de la victoria se resistía, pero finalmente, en el minuto 75 Robert Lewandowski aprovechó un rechace dentro del área para poner el 2-1. Así pues, el Barça ha empezado con un 6/6 y unas prestaciones cada vez más agradables para la vista del aficionado.

Las imágenes del post partido

El final del encuentro nos dejó varias imágenes curiosas e interesantes. Una de las que más recorrió las redes fue la de Hansi Flick abrazando y hablando con Nico Williams después del pitido final. En sus declaraciones post partido fue preguntado por este gesto, y el alemán simplemente respondió que le había felicitado por su Eurocopa.

| DAZN

El mismo Lamine también respondió a los medios después del partido, y habló concretamente de su gol que abrió el marcador. "He visto que venía Nico Williams, que no es muy intenso en defensa y a la que he visto hueco, he chutado", explicaba el bueno de Yamal con una sonrisa de oreja a oreja. Después de este paso por los micrófonos de DAZN, la joven perla blaugrana nos dejó un vídeo muy tierno.

La cuenta oficial del F.C Barcelona publicó un vídeo donde se ve a Lamine jugando con su hermano pequeño al futbol. Entre risas y buen rollo, los comentarios se llenaron de comentarios hablando sobre cuando será su debut. "Debútalo Flick" explicaba un aficionado, "Está para debutar" mencionaba otro usuario.

Su hermano pequeño se llama Keyne, y Lamine suele ir a buscar al colegio cuando tiene tiempo. En la celebración de la Eurocopa ya le vimos junto a su hermano mayor, y no parece que esta vaya a ser la última vez que lo veamos en las redes sociales del F.C Barcelona.