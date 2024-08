Nuevo ataque del Presidente del Athletic al Barça por Nico Williams: 'Ha habido...

El partido entre el F.C Barcelona y el Athletic Club ha sido sinónimo de tensión debido a las últimas semanas de negociaciones. La que en principio parecía una rivalidad fría y sin mucha crispación ha acabado derivando en un partido muy caliente. Todo esto ha sido debido en gran parte al 'culebrón' de Nico Williams durante este verano.

Los rumores constantes de su posible salida al club catalán no han gustado nada al Athletic Club. Tanto la dirección deportiva como la afición vasca sospechaban que el Barça 'filtraba' información para presionar la salida de Nico, y esto ha acabado con una 'batalla campal' en redes entre ambas aficiones. Además, hay que recordar que la temporada pasada en San Mamés se tiraron billetes falsos al campo en protesta al Caso Negreira.

| @athleticlub

Al entorno culé le molestó bastante estos hechos, y el caso de Nico ha acabado colmando el vaso. A los aficionados no les ha gustado que el jugador les haya mareado durante todo el verano y finalmente se haya quedado en el Athletic. En cada balón que ha tocado en el partido de hoy se han ido numerosos silbidos hacia el jugador navarro.

Por otro lado, el encuentro ha estado marcado por las declaraciones de ciertas personalidades del Bilbao. Una de ellas ha sido Ernesto Valverde, quién calentó el partido mofándose de Montjuic. El exentrenador culé nos dejó unas palabras más que polémicas, "he jugado muchos partidos en Montjuic y te garantizo que no es el campo más caliente del mundo por la distancia con las gradas. Es verano, habrá muchos turistas y será un partido normal".

Jon Uriarte se une a la polémica

El presidente del Athletic Club de Bilbao, Jon Uriarte, aprovechó la previa del partido para soltar una 'pullita" al entorno de Joan Laporta. En los micrófonos de DAZN habló sobre la situación actual de su equipo y como se presentaba al encuentro ante el F.C Barcelona. Como era de esperar, una de las primeras preguntas eran en relación a la comida de directivas que no se realizó.

| @athleticlub

"La directiva hemos viajado hoy, por lo que no llegamos por la comida. No hay que buscar ninguna polémica en ello. Tampoco la hicimos la pasada semana con el Getafe", explicó Uriarte intentando quitarle hierro al asunto.

Como no podía ser de otra forma, también se le preguntó sobre Nico Williams, quién recientemente había heredado el dorsal '10' de Munian y confirmaba así su estancia en el Athletic. "El caso de Nico es normal que esté en el ojo del huracán, pero hay cosas que no nos han gustado, como faltas de respeto o dando por hecho cosas que no iban a suceder, pero hay que hacerlo con respeto y guardando estilo", mencionaba el presidente.

Así pues, Uriate ha dejado claro que para él ha habido faltas de respeto en el caso de Williams. Finalmente ha querido aplaudir al técnico Hansi Flick por no meterle más sal a la herida. "Me gustaron las palabras de Flick cuando decía que no hablaba de Nico porque era un jugador de otro club".