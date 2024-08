El Barça lo tiene claro con los Joaos: 'No nos planteamos…’

Tras el final convulso de la temporada pasada, en el Barça tienen que empezar a tomar decisiones, una de ellas es la de los Joaos, un caso bastante complejo. Desde Inglaterra aseguran que la fórmula de pago por la que el Manchester City dejaría salir a Joao Cancelo sería por una cesión pagada de 7 millones de euros con una opción de compra a final de temporada por 20 millones de euros. El caso de Joao Felix es más complejo porque el Atlético quiere venderlo y tanto jugador como Atlético de Madrid saben que no hay reconciliación, el jugador no será parte de la plantilla de Simeone. En el Barça tienen claro que no van a pagar un euro por ninguno de ellos, solo vendrán en una nueva cesión.

La temporada de ambos dejó dudas

El 31 de agosto de 2023, Joan Laporta y Mateu Alemany junto a la ayuda de Jorge Mendes cerraban las cesiones de los dos Joaos, gracias también a la voluntad de ambos futbolistas de querer jugar en el Barça.

Tras un inicio con mucho protagonismo para ambos, en la que encadenaron muchos partidos de titulares y dejando buenas sensaciones, con el paso del tiempo y llegando a los partidos decisivos, su nivel empezó a caer en picado hasta el punto de Joao Felix perder la titularidad, algo que obligaba al propio Xavi Hernández a cambiar el estilo de juego. Felix acabaría la temporada con 10 goles y 5 asistencias pero cuestionado nuevamente por su actitud e irregularidad.

En el caso de Joao Cancelo, petición expresa de Xavi, fue titular toda la temporada, pero sus fallos de concentración y despistes en partidos claves le han marcado mucho. Parecía que el club haría un esfuerzo económico por ficharlo para la temporada 24-25 pero esos fallos hacen que no se planteen pagar nada por él.

Su posible encaje en caso de llegada

En caso de que finalmente puedan regresar, Joao Felix tendría más difícil ganarse la titularidad, ya que en el Barça siguen priorizando a Nico Williams y Dani Olmo, jugadores que serían titulares ya que son peticiones de Hansi Flick. En un 4-2-3-1 también tendría complicado jugar de mediapunta porque están Gundogan, Pedri o Fermín, que viene de marcar 2 golazos en los juegos olímpicos y su crecimiento se está disparando. Joao tendría que buscarse un hueco en el once titular, cosa que no sería fácil.

En cuanto a Cancelo, tendría más facilidad ya que Flick tiene pocos laterales disponibles. Está Koundé por derecha, que tras la lesión de Araujo podría utilizarlo de central, con Hector Fort como recambio. Por izquierda se encuentra Balde, lateral de largo recorrido y Gerard Martín, el joven que sorprendió esta pretemporada y se postula como lateral suplente.

Ambos casos se tendrán que analizar y ver si sus respectivos clubes (City y Atlético) son flexibles a la hora de negociar o se ponen exigentes. El Barça tiene claro sus prioridades y no contempla pagar por un traspaso, solo una cesión y pagarles únicamente su sueldo.