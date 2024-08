El Barça toma una decisión con Eric García: La última palabra de Hansi Flick

Las dos recientes lesiones han golpeado mucho a Hans Dieter Flick, el entrenador alemán del FC Barcelona, principalmente la de Marc Bernal, en quien tenía puestas muchas esperanzas el joven canterano. Para la defensa, preocupa mucho la baja de Andreas Christensen, aunque con lo que hay se ha tirado, principalmente Iñigo Martínez, Jules Koundé y Pau Cubarsí, entre otros.

Las lesiones del danés y del uruguayo Ronald Araújo han dejado la zaga en cuadro, Clément Lenglet se ha ido cedido al Atlético de Madrid. El francés tenía que salir para bajar más la masa salarial; se fue a préstamo por una temporada sin opción de compra, tras renovar otro año su contrato. Eso rebaja mucho los costes de plantilla del equipo barcelonista.

Ante todos estos problemas y el no poder incorporar a ningún jugador fiable, el alemán se arregla con lo que tiene.Eric García estaba preparado para volver al Girona, pero el exentrenador del Bayern de Múnich le ha cerrado la puerta. No quiere más bajas mientras no tenga posibilidad de sustituirles, tiene que contar con Eric García, y su salida debe aplazarse.

No volverá de momento

Eric García jugó la pasada temporada como cedido en el Girona FC, con quien consiguió la clasificación a la Liga de Campeones, disputó 31 partidos, anotando cinco goles. Fue muy necesario para ayudar al equipo a lograr ese hito, y se quedará con las ganas de jugar la Champions de rojiblanco. Aunque si puede jugarla con el club barcelonista, tampoco está a disgusto en su casa, pues es culé.

Míchel esperaba contar con el catalán, a quien le sacó su mejor versión durante el curso pasado, no podrá tenerle por el momento. Sin el acuerdo con Nike ni el pago por Barça Vision, las inscripciones están congeladas. al igual que las llegadas, por lo que no se esperan movimientos en el último día por las oficinas de Aristides Maillol.

Nike y Barça Visión en el aire

Ambos acuerdos pueden llegar a darse en los próximos meses y darle aire al equipo, pero más de cara al mercado invernal. No llegaria ya para este estival, al que le quedan menos de 24 horas, hasta la fecha, es lo que hay. La herencia de Bartomeu todavía afecta mucho los movimientos de la directiva de Joan Laporta i Estruch.

Deco se mantiene atento al mercado por si surge alguna posibilidad interesante a modo de cesión o de traspaso muy bajo. Pero no parece muy claro que pueda ocurrir, por lo que Hansi Flick no quiere más salidas. Tanto a Andreas Christensen como a Ronald Araújo les quedan varias semanas para volver con el equipo, igual que a Frenkie de Jong.

Tres piezas importantes que podrían darle un punto todavía más alto a un equipo que ya lleva 9 de 9 tras ganar en Mestalla, Vallecas y en casa ante el Athletic. Hansi Flick ya lo ha decidido: no más salidas.