El Barça toma una decisión con Ansu Fati: Será en enero

Ansu Fati regresa cedido del Brighton con la esperanza de demostrar que todavía puede tener una última oportunidad en este nuevo Barça y poder convencer a Hansi Flick. El técnico alemán quedó contento con sus primeros entrenamientos pero una lesión que le impide viajar con el equipo por tierras americanas suponer un fuerte contratiempo. Aunque Jorge Mendes barajó opciones, no hubo ninguna propuesta en firme para dar salida al joven delantero y ante la falta de fichajes, el club decidió contar con Ansu Fati.

Sin embargo, el club ha tomado la decisión de darle salida en Enero siempre y cuando se regrese a la regla 1:1 y se pueda acudir al mercado para sustituirle. Ansu ha disputado 28 minutos contra el Alavés en lo que llevamos de temporada y lo siguen viendo falto de ritmo, hay jugadores como Pau Victor que están por delante de él en estos momentos.

Tiene contrato hasta 2027 y con un gran salario

Ansu Fati renueva con el Barça en 2021 por 6 temporadas cobrando un salario de 12 millones de euros brutos, colocándolo en una gran posición en la escala salarial. Hay que recordar que en esa época Ansu era un diamante y clubes como el United ofrecían más de 100 M de euros para llevarse al jugador, pero el sueño del chico siempre fue triunfar en el Barça. Su grave lesión de rodilla que le apartó 1 año de los terrenos de juego hizo que no volviéramos a ver a aquel Ansu desequilibrante y con chispa que maravilló a toda Europa.

Ahora mismo y tras una cesión sin fortuna en Inglaterra, su ritmo competitivo está lejos de lo que se espera y en el Barça son conscientes de que las oportunidades se acaban y no son infinitas. Hay clubes de La Liga española que han preguntado por su cesión pero sin ninguna oferta firme y el Barça deberá valorar si le convence o no y si está en disposición de fichar para no debilitar aún más una plantilla bastante corta de efectivos.

| FCB

Ansu Fati, el hijo pródigo que no tiene hueco en el 11 de Flick

El mejor Ansu que hemos visto ha sido en banda izquierda con clara intención de meterse hacia dentro y jugar cerca del área ya que es un jugador con un instinto del gol muy grande. Pero para el sistema que maneja Flick con dos extremos muy verticales, rápidos y que sean los primeros en hacer una presión muy alta, Ansu no entra en ese once ya que tanto Raphinha como Lamine están rindiendo a un gran nivel. Para jugar por dentro por detrás del delantero tampoco hay sitio porque Dani Olmo, Pedri e incluso Fermín están a un nivel muy alto y son jugadores específicos en esa posición.

Y para jugar de delantero centro se antoja aún más complicado después del inicio de temporada de Robert Lewandowski que registra 12 goles en 11 partidos el polaco.