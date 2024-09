El contratiempo que impidió a Ansu Fati jugar contra Osasuna

El Barça caía por 4-2 ante Osasuna en el Sadar el pasado sábado en un partido con mucha rotación y jugadores jóvenes. Cuando el partido estaba muy cuesta arriba para el Barça porque Ante Budimir anotaba el 3-1 de penalti, Hansi Flick mandaría a calentar a Ansu Fati, que sería su primer partido oficial esta temporada con el Barça tras llevar lesionarse en pretemporada pero hubo un contratiempo que cambió los planes.

Sergi Dominguez, central de 19 años que emergía como novedad y no tuvo su noche ya que provocó el penalti, tendría calambres y haría que Flick tuviera que sacar a Héctor Fort y pasar a Koundé al centro de la zaga, un contratiempo que impedía la posibilidad de ver jugar a Ansu Fati, que estuvo calentando pero finalmente no pudo entrar. En el minuto 85, Hector Fort ingresó al campo por Sergi Dominguez por esos calambres y haría que Ansu no disputase ningún minuto.

Ansu Fati impresionó a Flick en pretemporada

Ansu Fati regresaba esta nueva temporada al Barça tras haber estado cedido en el Brighton la temporada pasada. Después de disputar 27 partidos y marcar tan solo 3 goles regresaba a un nuevo Barça con las ganas de intentar convencer al nuevo entrenador.

Tras los primeros entrenamientos, tanto Hansi Flick como su staff quedaron impresionados de la capacidad goleadora de Ansu y decidieron contar con él tras la no llegada de un extremo, Nico Williams en este caso. Pero se produjo un contratiempo importante y es que Ansu se lesiona en un entrenamiento y no viaja a la gira americana. Está dos meses fuera y regresa en la fase inicial de la temporada a la espera de tener minutos y poder dar su mejor versión.

¿Cómo puede encajar Ansu Fati en el sistema de Hansi Flick?

Flick es un entrenador con las ideas muy claras y tiene clara su formación, quiere extremos rápidos y verticales para buscar profundidad en banda, con un mediapunta llegador y con gol y un delantero fijo para rematar todo. Ansu Fati es un jugador que no destaca por su velocidad ni desborde pero si por su olfato goleador dentro del área.

Su mejor posición es la de acompañante de nueve, ya que tampoco es un nueve clásico que fija a los centrales como lo puede ser Lewandowski, es más un jugador para buscar desmarques y rupturas al espacio y jugar por dentro. Este sistema no le beneficia ya que su alineación idea sería jugar con dos puntas y tener libertad de movimientos, siempre cerca del área en busca del remate.

Ansu cobra 12 millones de euros brutos y su valor de mercado ha bajado hasta los 25 millones de euros, por lo que esta temporada puede ser su última bala para triunfar en el FC Barcelona. Flick quiere verlo en acción y con un calendario tan apretado, las lesiones y la cantidad de partidos que hay, Ansu tendrá su oportunidad con total seguridad próximamente.