La afición del Athletic Club tensa la cuerda: Nico Williams más cerca del Barça

En el partido del otro día contra Las Palmas Nico Williams anotaría su primer gol oficial de la temporada y tras tener muchos ojos puestos encima, el jugador del Athletic le dedicaría su gol a su compañero y amigo Alejandro Balde.

Así lo confirmaba el propio jugador en Instagram que decía: “Te lo dedico y me pones esto” respondía Nico a la pregunta de Balde: “¿A quién se lo dedicas?”, tras una foto que se ponía el dedo en la frente y se tapaba la boca. Sin duda, unos comentarios que han generado división de opiniones entre los seguidores del Athletic.

Algunos se manifestaron en contra haciendo alusión al verano movido que hubo y la tensión con el FC Barcelona a los que algunos comentaban: “Al Barça ni agua” o “Es una falta de respeto al Athletic”, mientras otros mostraban absoluta indiferencia y algunos otros hasta lo entendían aludiendo: “Son amigos, es lo más normal del mundo”.

| @athleticlub

Nico sigue en el radar del Barça para la próxima temporada

No es ninguna novedad que el capítulo entre Nico y el FC Barcelona no ha terminado porque a pesar de haberse quedado en el Athletic esta temporada, el jugador echaba balones fuera hace un par de semanas cuando le preguntaban sobre seguir más años jugando en el Athletic. “No pienso más allá, quiero seguir este año aquí, en el futuro no se sabe que pasará” recalcaba Nico.

Lo hacía en rueda de prensa tras perder el partido ante el Atlético de Madrid, algo que tampoco sentaría muy bien en Bilbao y encendía todas las alarmas. En el Barça lo siguen queriendo y creen que el próximo verano puede ser una gran oportunidad, con mejor economía y mejor fair play. Su claúsula hasta 2027 de 58 M de euros no será modificada y sigue vigente.

¿Cómo encajaría este Nico Williams en el Barça de Hansi Flick?

Nico vendría como anillo al dedo a este Barça que tras la derrota de Champions del otro día en Mónaco muchos culés insistieron en la falta de peligro y contundencia arriba, falta un extremo vertical y con desborde por izquierda y no depender tanto de las individualidades de Lamine Yamal. Nico es un jugador vertical y que busca portería y muchos centros, algo que nutriría a delanteros como Lewandowski.

| YouTube: DAZN ES

En el 4-2-3-1 que quiere Flick quiere repetir el sistema de juego de la selección española con Nico y Lamine bien abiertos en banda y Dani Olmo jugando por dentro para cuando haya que controlar el partido tener la posesión y cuando toque un rival que te someta y no tengas el balón puedas utilizar otras variantes como el contraataque con jugadores muy rápidos como Nico y Lamine Yamal.

Flick es un entrenador que quiere un fútbol vertical, ofensivo y de dominar el partido pero sabe que también habrá partidos sobre todo en Europa que habrá que defender y ahí necesitas diferentes variantes y jugadores que sean capaces de hacer ese fútbol más directo y vertical.

Raphinha está ocupando esa posición de extremo mientras tanto pero se mete por dentro y no está siendo ese puñal por banda que quiere Flick para asustar a la defensa rival, de ahí la importancia de la llegada de un extremo como Nico Williams.