El Presidente del Athletic Club contra Hansi Flick: 'Me pareció...'

Tras el magnífico inicio de liga del Barça,los jugadores de Hansi Flick han sorprendido a todo el mundo del fútbol. La gran tarea del entrenador lo ha situado como el mejor fichaje de la temporada. Su gran confianza con los jóvenes ha salvado a Laporta de tener que ser contundente en el mercado de fichajes.

La directiva azulgrana ha sido duramente criticada por las negligencias que ha presentado en el periodo de traspasos. Tras ilusionar a la afición con el fichaje de Nico Williams, tan solo llegó Dani Olmo y gracias. Los aficionados culés no olvidarán el mal papel que ha hecho el combinado barcelonista durante este mercado.

Nico Williams, el fichaje más ansiado

El jugador que más sonó en venir fue el extremo izquierdo del Athletic. De hecho, tanto Laporta, como el propio Tebas confirmaron que el conjunto azulgrana podría afrontar operaciones como la suya. Sin embargo, la realidad ha sido completamente distinta, habiendo de anunciar la lesión de Christensen para inscribir a un jugador.

| Athletic Club

Además, Nico Williams parece que siempre ha estado abierto a venir al Barça. En las últimas declaraciones tan solo daba por hecha su continuidad hasta el siguiente año, dejando su futuro abierto. El caso ha enfadado a la afición del equipo vasco, que cree que el conjunto barcelonista ha actuado mal con el futbolista.

Las palabras del presidente del Athletic contra Flick

Ayer salió en rueda de prensa Jon Uriarte, el presidente del Athletic Club, y dejó declaraciones polémicas. Un periodista le preguntó sobre un saludo entre Hansi Flick y el jugador pretendido por el Barça. En su día, el entrenador alemán fue cuestionado y respondió que le había felicitado por la Eurocopa.

| YouTube: Athletic Club

Por lo que parece, la imagen ha crispado a los vascos y las palabras del presidente así lo demuestran. "Me sorprendió el abrazo. Supongo que haría lo mismo con Vivian aunque no me pareció verlo". Recordemos que, Vivian, el joven central del Athletic también participó en la Eurocopa junto a Nico Williams.

Nico Williams estrella titular, Dani Vivian suplente

La principal diferencia entre Nico Williams y Vivian es la diferencia de los papeles que desarrollaron. Mientras que el extremo jugó en prácticamente todos los partidos de titular, el central tan solo disputó 2 encuentros. Además, el delantero fue, con diferencia, uno de los futbolistas revelación.

El futuro de Nico es una incógnita, pero el enfado del conjunto vasco augura a una salida del club. Para el Barça su llegada sería una bendición para firmar otro puñal por la banda izquierda. Sin embargo, el gran papel de Raphinha aseguraría un gran duelo por su carril.