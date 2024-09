Se tuerce una salida en el Betis en el último momento: Quedan dos opciones

El Real Betis Balompié se ha llevado un golpe importante en esta jornada: la no salida de Assane Diao al Feyenoord después de tenerlo todo acordado para una venta necesaria. Los holandeses acordaron un precio de 11 millones fijos más variables, pero el jugador no terminó por dar el visto bueno. Le ofrecían minutos y la posibilidad de jugar en la Champions League, algo que veía con buenos ojos, aunque no se concretó el acuerdo.

No se concretó por motivos personales del jugador, el primero es que sigue luchando por su sueño, que es tener minutos y triunfar en el Real Betis Balompié. Manuel Pellegrini lo hizo debutar la pasada temporada, aunque ha ido de más a menos. Por lo que los verdiblancos escucharon propuestas por el futbolista hispano-senegalés, quien, de momento, sigue en el conjunto de las trece barras.

A sus 18 años, disputó minutos ante todo un Real Madrid, por lo que Pellegrini cuenta con él, aunque no sea titular. Un paso por el Feyenoord podría haberle permitido tener más minutos para seguir con su crecimiento deportivo. Sin embargo, no será así, por decisión del propio jugador, quien no descarta una salida a otro mercado si la propuesta es lo suficientemente interesante.

Turquía es el otro mercado abierto

Por una cuestión de tener más minutos de juego, lo que en el Real Betis Balompié nadie le asegura con la dura competencia, lo entiende, pero prefiere seguir en el Betis. Hay equipos turcos como el Fenerbahce o el Besiktas que están pendientes de él. Es la única liga que se mantiene abierta hasta el día 14, de las interesantes que ofrece el mercado de fichajes.

Assane Diao es un delantero muy rápido, que puede jugar por las bandas o por el centro del ataque, un jugador habilidoso y muy regateador. Su fuerte es el uno contra uno y su explosividad en la banda. Hay quien lo compara con los inicios de Joaquín Sánchez, aunque sean totalmente diferentes; sus orígenes sí que son similares.

Debutó en Montjüic

La temporada pasada disputó 28 partidos, anotando 4 goles en total entre todas las competiciones: Liga, Copa, Europa League y Conference League. Fue de la partida en todas competiciones donde el Real Betis tuvo oportunidad de jugar. Con únicamente 18 años ya debutó en Primera División; fue ante el FC Barcelona en el Estadi Olímpic de Montjuic.

Los catalanes ganaron por un contundente 5-0, un resultado lapidario, y el hispano-senegalés jugó solo el descuento. Aunque la semana siguiente ya tuvo minutos en Granada e, incluso, anotó su primer gol como verdiblanco, fue a sus 18 años. Manuel Pellegrini cuenta con él y sabe que tiene a su gran joya, a la que tiene que adaptar poco a poco a tener ritmo y continuidad con la plantilla.