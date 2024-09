Descaro total del PSG delante de Deco: 'Lamine Yamal...'

Lamine Yamal es seguramente el jugador más mediático del momento. Si es cierto que aún no se le puede comparar con los gigantes de la élite por su corta edad, el futuro del jugador del Barça promete mucho. Parece que este año ya ha explotado su gran potencial visto la temporada pasada, y se ha erigido como el jugador franquicia del F.C Barcelona, siendo el líder y referente ofensivo.

Y es que desde el inicio de esta temporada el '19' azulgrana está intratable, y parece que ha sabido trasladar al Barça su gran nivel mostrado con la selección española. Y es que en tan solo 5 partidos de Liga, Lamine ya ha conseguido anotar 3 goles y repartir un total de 4 asistencias. Además, aunque el partido de ayer acabara en derrota para los culés, Yamal se inventó un golazo él sólo para poner las tablas en el marcador y dar esperanzas al Barça.

Como no puede ser de otra forma, el jugador ha sido pretendido por varios clubes desde el momento de su irrupción. Su gran nivel mostrado a una edad tan corta es algo muy pocas veces vista en el mundo del futbol, y no para de romper récords de precocidad. Por otro lado, las comparaciones con Leo Messi son cada vez más presentes, y hay mucho que hablan ya de que su legado puede llegar a ser cercano al del argentino.

| FC Barcelona, Eric Alonso - FC Barcelona

El PSG no da el brazo a torcer

El Paris Saint Germain, en comparación al FC Barcelona, no ha destacado nunca por ser un equipo con cimientos en la cantera. El club estado francés siempre se ha caracterizado por tirar de cartera y fichar a los jugadores que les venga en gana sin importarles el 'fairplay' financiero ni unas posibles reprimendas. El caso más sonado relacionado con el Barça fue el fichaje de Neymar Jr en 2017 por un total de 222 millones de euros, una cifra récord a día de hoy.

Por otro lado, desde ese entonces empezó a crearse una gran tensión entre ambos clubes, con ciertos futbolistas que el PSG siempre ha querido 'robarle' al Barça con jugadas rastreras. La última fue el fichaje de Dembélé, a quién llevaban tiempo siguiendo de cerca, y ahora quieren volver a hacer lo mismo con la gran estrella del Barça, Lamine Yamal. No obstante, la primera oferta de Al-Khelaifi de 200 millones fue rechaza por el Barça al instante, quién ha declarado a Lamine como intransferible.

Además, el propio Yamal parece ser que siente de verdad los colores, y quiere triunfar en el club de su vida. No obstante, tras unas declaraciones recientes parece ser que el PSG no va a dar el brazo a torcer con Lamine. En una gala de la Liga Portugal, el asesor deportivo del PSG, Luís Campos, estuvo presente junto a otras personalidades más, entre las cuales se encontraba el directo deportivo Deco.

Sabiendo que él estaba allí, Campos le lanzó una indirecta en unas declaraciones que hizo. "Es evidente que me gusta Lamine Yamal, pero también otros jugadores que tienen mucha calidad. No se puede decir que Yamal no sea un gran futbolista., es un jugador excelente y verlo jugar al nivel que lo está haciendo es increíble", afirmaba Luís.

Así pues, muchos creen que estas declaraciones son más que intencionadas sabiendo que el mismo Deco se encontraba en la gala de celebración. No obstante, no parece que a los hombres del PSG les vaya a salir muy bien la jugada, ya que Lamine es feliz en Barcelona y está blindado por los mismos. El canterano, con tan solo 17 años, ya tiene una cláusula de 1.000 millones de euros.