La medida del Barça con la seguridad de Lamine Yamal

Hace unas semanas, tras sufrir un apuñalamiento en el barrio de Rocafonda (Mataró, Barcelona) de donde es procedente Lamine Yamal, su padre Mounir Nasraoui era trasladado al hospital Can Ruti de Badalona. El marroquí recibió tres puñaladas, dos en la caja torácica y otra en el abdomen, lo que se auguraban los peores presagios. Los vecinos y habitantes de Rocafonda, mucho de ellos también de origen marroquí habrían escuchado los gritos de Mounir en cuanto recibía las puñaladas de 4 individuos pertenecientes a la misma familia.

Lamine Yamal tendrá seguridad y vigilancia

El club quiere proteger a su joven estrella que ahora mismo pocos jugadores y deportistas en el mundo tienen la repercusión de Lamine Yamal, por lo que tras lo sucedido con su padre, en el club tienen claro que quieren contratar una vigilancia y seguridad especial.

Lamine abandonaba hace escasos días La Masía, lugar donde residió durante unos 10 años desde que entró en el club con apenas 7 añitos. Lamine estaba muy bien cuidado y protegido en La Masía por todos los trabajadores en esta escuela donde se preocupan por el futuro académico, personal y profesional de todos los chicos.

Ahora, Lamine a sus 17 años y ya ser un adulto para muchas cosas ha decidido irse a vivir a un piso junto a su primo en Sant Joan Despí, muy cerca de la ciudad deportiva del FC Barcelona. Así que tras lo sucedido, el club quiere protegerlo a toda costa y evitar que haya un episodio desagradable con el joven, por lo que tendrá seguridad privada y vigilancia las 24 horas del día, para garantizar la seguridad del joven y de su familia.

Lamine comentaba la influencia de su madre en su educación y los consejos de su abuela

Lamine aparenta tranquilidad porque en el campo vuela y a la vez disfruta sabiendo que es uno de los jugadores más en forma del mundo actualmente. Pero el joven tampoco es ajeno a lo que pasa con su vida privada y de su familia.

El otro día en el Hormiguero comentaba: “Mi madre me hace tener los pies en el suelo, cuando voy a su casa me manda ordenar la habitación, recoger la mesa y limpiar la casa” destacaba así Lamine el papel de su madre y la importancia de su educación para no creerse por encima de los demás y mantener esa humildad que siempre tuvo al venir de una familia con escasos recursos económicos.

También Lamine en el programa hacía alusión a los consejos de su abuela que los definía como: “No lleves ropa negra” y el más importante: “Sonríe siempre, nunca pierdas esa sonrisa”. Sin duda, unos consejos por parte de su madre y su abuela que le ayudan a tener los pies en el suelo y seguir madurando y lo más importante siendo una buena persona y no creerse por encima de nadie a pesar de ser una referencia en el mundo del fútbol ahora mismo.