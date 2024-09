Tomás Roncero se emociona con la victoria del Mónaco y le contestan en Twitter

El día de ayer fue para olvidar para el conjunto culé desde el principio del encuentro. Los de Hansi Flick llegaban al partido con mucha ilusión, después de un inicio arrollador en liga con 5 victorias en 5 partidos, y una propuesta de juego muy efectiva. Además, querían tomarse una pequeña revancha con el equipo al que se enfrentaban, el AS Mónaco, quién les ganó en el último Trofeu Joan Gamper por 0 goles a 3.

No obstante, el resultado en ese amistoso no fue el único motivo por el cual tanto la afición como los jugadores estaban extra motivados. Durante estas últimas semanas y a modo de provocación, la cuenta oficial de X (Twitter) del AS Mónaco en español se ha dedicado a mofarse del Barça y alabar al Madrid. En busca de interacciones y repercusión, el equipo de comunicación del club ha estado día sí y día también tirando indirectas (a veces bastante directas) al FC Barcelona.

| FC Barcelona

En una de estas publicaciones, después del pitido final y con la victoria confirmada del Mónaco, la cuenta subió el siguiente tuit, "Club señor", acompañado de un emoticono de una corona. Dicho escrito no tardó en hacerse viral y una de las personas que lo citó fue el periodista del Real Madrid Tomás Roncero. El tertuliano del 'Chiringuito de Jugones' es más que conocido por sus constantes ataques al Barça a través de su cuenta de X (Twitter), y esta vez ha vuelto a liarla.

La gente le contesta

El tuit en cuestión del subdirector del Diario As fue el siguiente, "Te quiero Mónaco. Se ha quedado una bonita noche". La publicación no ha tardado en recibir varias críticas por aficionados del Barça y le han lanzado algún que otro 'zasca'.

"Igual los querías menos cuando os echaron de la Champions con un tal Morientes, al que seguro le pagabais parte del salario. Saludo", le respondía un usuario. Por otro lado, algunos aficionados madridistas le reían la gracia y alardeaban de que ellos sí que habían ganado su encuentro en su debut en la Champions League.

No obstante, su victoria en el Nuevo Bernabéu no estuvo exento de polémica, con un penalti pitado a favor del Stuttgart que finalmente fue rectificado por el VAR. "Al final no a todos les pitan penaltis a favor como al Madrid", respondía otro usuario al tuit de Roncero. "La diferencia de jugar con 12 a jugar con 10", mencionaba otra persona en relación a los arbitrajes que recibe el Real Madrid.

Por otro lado, otros han recordado a Tomás que su equipo no está para 'tirar muchos cohetes', ya que aunque hayan ganado en su estreno europeo siguen mal en Liga. "Otros se dejan puntos con el Mallorca y Las Palmas, que son más inferiores que el Mónaco".