El agente de Nico Williams se pronuncia tras su culebrón con el Barça

El agente de Nico Williams Felix Tainta se pronunciaba en una radio en su primera comparecencia pública después de todo el culebrón montado a tres bandas. Nico renueva su contrato con el Athletic a finales de diciembre de 2022 hasta 2027 pero con una cláusula cercana a los 58 millones de euros, algo que hacía que sea una ganga de mercado para muchos clubes europeos.

Su gran Eurocopa hizo que su precio de mercado se disparase y muchos clubes quisieran ficharlo, entre ellos el Barça, quién se reunió con su representante en un hotel para tratar las condiciones de su fichaje. Finalmente no se pudo dar por las limitaciones de fair play del club azulgrana.

Tainta asegura que la decisión de quedarse fue de Nico

Como se puede comprobar en sus declaraciones Tainta, agente del futbolista asegura: “Al final el chico ha decidido seguir, él quería seguir un año más para después añadir que la decisión no fue condicionada por nadie y fue una decisión personal única y exclusivamente de Nico: “Cuando un jugador y una familia quieren seguir en un club, siguen y cuando no quieren seguir, se va. No es el representante el que le pone pistola en la cabeza para que se vaya. Cada persona y jugador decide dónde quiere estar”.

| YouTube: DAZN ES

Durante la Eurocopa, Nico fue preguntado y entrevistado y dejaba su futuro en el aire asegurando: “Estoy centrado en la Eurocopa, no pienso en mi futuro” cuando le repetían en múltiples ocasiones cuál sería la decisión y si ya había decidido seguir o no en el Athletic.

En el FC Barcelona recibían estos imputs como positivos y sumado a la química que tenía el jugador con Lamine Yamal o con los jugadores del Barça haría que todo fuera más fácil. El otro día en “Jijantes”, Alex Baena jugador del Villarreal y compañero en la selección durante la Eurocopa comentaba que no se hablaba sobre el futuro de Nico durante la estancia allí pero también afirmaba que algunas bromas se hacían cuando salían noticias del tema.

El Barça no lo descarta para la próxima temporada

A pesar de no haber venido este año, en el club azulgrana son conscientes de la gran oportunidad de mercado que sigue siendo Nico y que la economía va mejorando a grandes pasos, lo que haría que intenten su fichaje de cara a la próxima temporada.

Nico salía en rueda de prensa hace un par de semanas repitiendo en múltiples ocasiones que quiere seguir un año más en el Athletic y que está centrado en esta temporada solamente, no piensa más allá de intentar llegar a la final de la Europa League que se disputa en San Mamés este año. Por lo que todo hace indicar que aunque el culebrón parecía acabado, no ha hecho más que empezar otra vez. El jugador no tiene intención de aumentar su cláusula ni los años de contrato, algo que en el Barça están muy atentos.