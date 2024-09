La red sentencia a Dembélé tras su partido frente al Girona: 'Me recuerda...'

La maravillosa temporada pasada del Girona le aseguró un puesto en la Champions League. El gran trabajo de Míchel se notó en todos los jugadores del conjunto catalán, que mejoraron extremadamente su rendimiento. El equipo fue el combinado que mejor fútbol practicó en la mayoría de partidos de la liga.

Sin embargo, esta temporada no ha empezado tan bien para los catalanes. La salida de grandes figuras como Dovbyk, Savinho o Aleix García ha dejado en cuadro el once titular del equipo. La directiva del conjunto catalán ha intentado volver a dotar de grandes jugadores al entrenador, pero de momento, el resultado no es el esperado.

El debut del Girona en Champions

En el día de ayer, el Girona debutaba por primera vez en la máxima competición europea. Lo hacía fuera de casa, en el Parque de los Príncipes, un estadio ideal para la ocasión. Luis Enrique dejó muchos elogios para el técnico del cuadro catalán y aseguró que era el "equipo que más había visto de la liga española la temporada pasada".

| YouTube: Mundo Deportivo

Después de la trágica salida de Mbappé, la máxima estrella del conjunto francés es Dembélé. El exjugador azulgrana salió del Barça muy criticado por el papel que tuvo después de haber costado tantos millones. Su irregularidad y la mala toma de decisiones lo sentenciaron para todos los seguidores culés.

El partido de Dembélé

Durante el partido del PSG, el extremo francés volvió loca por momentos a la defensa del Girona. Sin embargo, su mala puntería le hizo pasar mucha vergüenza. Una acción en concreto fue muy criticada en las redes sociales porque es una muestra de las características del jugador.

En primer lugar, el futbolista hace un buen desmarque para que con un pase pueda plantarse delante del portero. Su compañero lo ve y, con una asistencia perfecta, lo deja solo con campo para correr hacia el área rival. Sin embargo, a pesar de tener un jugador para pasársela, el atacante se duerme cuando llega delante del portero y le quitan el balón.

La sentencia de las redes sociales

Las redes sociales se han llenado de seguidores azulgranas cebándose con el jugador. Algunos lo comparan, por ejemplo, con la acción que tuvo contra el Liverpool en esa trágica Champions del conjunto azulgrana. "Creo que la toma de decisiones de Dembélé es la peor del fútbol profesional de élite", "Me recuerda tanto al fallo contra el Liverpool. Dembélé es el futbolista con menos cabeza que existe", o "El mejor fichaje del Barça de los últimos años ha sido deshacerse del inútil del Dembélé" fueron algunos de los comentarios.

A pesar de no jugar ya en su equipo, el jugador francés ha vuelto a irritar a todos los aficionados del Barça. Lo del Girona fue una muestra más de que el extremo aún no ha cambiado por mucho que hayan pasado los años. De hecho, su marcha también se basó en una mala toma de decisiones.