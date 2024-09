Hansi Flick desolado por la nueva lesión de Fermín: 'Me siento...'

Después de un fantástico pleno de victorias, el Futbol Club Barcelona ha empezado divinamente la temporada. El gran trabajo de Hansi Flick ha dejado huella en LaLiga y todos los jugadores han mejorado su forma física. El combinado azulgrana ha sabido cambiar las críticas por los halagos y en estos primeros partidos es el equipo que mejor juega del campeonato español.

La gran confianza con los jóvenes, junto a la presión alta que plantea el equipo, lo ha llevado al éxito colectivo. Joan Laporta respira aliviado tras ser duramente criticado por las negligencias del club en el mercado de fichajes. Todas las mejoras que han supuesto la llegada del entrenador alemán le sitúan como el fichaje de la temporada.

La enfermería del Barça está llena

El técnico ha sabido anteponerse a cualquier circunstancia. Con una enfermería llena, el equipo ha sabido reponerse mediante jugadores de La Masia y la mejoría de los demás. Las lesiones de Araújo, De Jong o Ansu Fati, han quedado completamente olvidadas.

Sin embargo, las malas noticias vuelven a golpear a la plantilla del club y, un jugador clave como Dani Olmo, se lesionó en el último partido. Hansi Flick tiene que hacer malabares para encontrar otro jugador que pueda sustituirlo a la perfección. El mejor situado para cumplir con su papel era Fermín, pero se lesionó de nuevo en otro entrenamiento antes de recuperarse plenamente.

La lesión de Fermín y las palabras de Hansi Flick

La lesión de Fermín ha dejado muchas críticas en torno a la Selección Española. El mediocampista fue el único, junto a Álex Baena, que hizo doblete de Eurocopa y Juegos Olímpicos. Las predicciones preocuparon a todos los culés después del caso de Pedri.

Hoy mismo, el Barça juega el primer partido de Champions League ante el Mónaco. Flick ha hablado en rueda de prensa y se ha asignado la responsabilidad en el caso de Fermín. "Fermín es una pena porque me siento un poco responsable. Nadie le quería dejar para la sub 21 y yo hablé con él, así que me siento un poco culpable porque ahora lo necesitamos. Ayer cuando le vi, en el doctor, me dio lástima. Hay que cuidar de los jugadores".

La encrucijada del once de esta noche

El entrenador alemán guarda un cariño especial con todos los jóvenes. A diario lo demuestra en las ruedas de prensa que protagoniza. A pesar de su "error", los aficionados se lo perdonan por todo el trabajo que está haciendo en el club.

En unas horas descubriremos cómo soluciona la encrucijada que Hansi Flick tiene en tres cuartos de campo. De momento, se espera que Raphinha ocupe la posición de Dani Olmo y entre Ferran Torres en su lugar. Veremos si a pesar de los contratiempos el técnico vuelve a salirse con la suya.