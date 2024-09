Frenkie de Jong estalla: 'No es verdad que cobre...'

Frenkie de Jong toma la palabra. El futbolista neerlandés ha puesto luz a su proceso de recuperación de la lesión en el tobillo derecho. Un esguince que se produjo en el Clásico del Santiago Bernabéu el pasado 22 de abril. Durante su proceso de recuperación, que ha catalogado de "muy duro", salieron muchas especulaciones del tratamiento que debía llevar a cabo el 21 del FC Barcelona.

“Durante el proceso de recuperación me he mantenido en silencio. No es verdad que el Club dijera que tenía que operarme y yo no quería. Porque toda la gente del Club, los servicios médicos y yo hemos estado de acuerdo en que no operarme era la mejor opción”, ha aclarado Frenkie de Jong tras el debate que había emergido en torno a su la figura. Durante todo este tiempo, el neerlandés asegura que también se han sentido frustrado por no poder jugar al fútbol, que es su pasión.

En esta entrevista para medios del propio club, donde también reconoce que ya está cerca de volver con el equipo, ha querido ser categórico con las referencias que han aflorado en torno a su contrato con el Barça. “No es cierto que cobre 37 millones. Es una cifra muy elevada que está muy lejos de la cantidad que cobro”, ha explicado. Según se ha explicado en los últimos tiempos este sería el sueldo del neerlandés gracias a que Josep Maria Bartomeu le renovó al alza poco antes de dimitir.

En todo caso, no se ha especificado el sueldo exacto del centrocampista, lo que ha provocado que muchos culers en redes sociales crean que algo se está ocultando.

Tiene ganas de volver

Frenkie de Jong también ha remarcado que ha estado trabajando con su recuperación, tanto física como mentalmente. "Tener tres lesiones en el mismo tobillo me causó un ligero trauma mental, pero, poco a poco, voy recuperando la confianza de golpear fuerte y de entrar en los duelos", ha confesado un jugador con ganas de formar parte de un equipo que juega alegre. “Veo al equipo con energía y calidad. Tengo muchas ganas de ser parte de este conjunto para aportar el máximo”, ha concluido un Frenkie de Jong que está un paso más cerca de volver con el FC Barcelona.

El Barça sufre actualmente una plaga de lesiones y aunque Hansi Flick está sacando lo máximo posible de los jóvenes, es necesario que la plantilla recupere cuanto antes efectivos. Las rotaciones de Hansi Flick en el campo de Osasuna no funcionaron y el Barça perdió por 4 goles a 2.