Pedri estalla por el arbitraje en el Osasuna - Barça: 'Es...'

El 4-2 en el Osasuna-Barça fue una auténtica sorpresa. Hasta ahora el equipo entrenado por Hansi Flick había ganado los siete partidos de Liga disputados. Todo indicaba que la octava victoria sería alcanzada por el Barça pero un mal inicio de los azulgrana y una mala gestión de las rotaciones dejaron a Osasuna con todo a favor.

El mediocampista del Barça, Pedri, no ocultó su frustración tras el polémico arbitraje en el partido contra Osasuna, en el que su equipo sufrió una derrota inesperada. "Es increíble, no puedo entender cómo no se pita esa falta clarísima", señaló visiblemente molesto, refiriéndose a una acción sobre Pau Víctor que pudo haber cambiado el rumbo del encuentro.

La jugada en cuestión ocurrió en un momento clave, cuando el Barça todavía perdía solo por 1 a 0 y buscaba remontar. Según Pedri, la falta no señalada fue determinante en el desenlace del partido ya que colocaba el 2 a 0 en el marcador gracias al tanto de Bryan Zaragoza.

Apoyo generalizado al futbolista canario

Las críticas de Pedri hacia el arbitraje han sido secundadas por parte de la plantilla y evidencian un claro descontento generalizado en el equipo, que se sintió perjudicado por varias decisiones. Para el canario, no solo fue una cuestión de una jugada aislada, sino que el criterio arbitral durante todo el encuentro dejó mucho que desear. En redes sociales, tanto aficionados como expertos en fútbol han apoyado a Pedri, señalando que la falta que reclamó fue clara y pudo haber sido decisiva.

Tampoco hay que olvidar que en el tramo final del partido, Lamine Yamal recibió un posible penalty que no se pitó. En caso de haber anotado hubiera sido el 4 a 3 dejando todavía unos minutos para alcanzar el empate.

Toca pensar en el siguiente partido

Osasuna, por su parte, supo capitalizar las oportunidades que tuvo y resistió los intentos del Barça, un equipo que sigue en construcción bajo el mando de Flick. La frustración en las filas azulgranas es palpable, pero para Pedri y sus compañeros, queda claro que deben seguir adelante, aunque no puedan evitar mostrar su indignación ante situaciones que consideran injustas.

Este resultado también genera un debate en torno al VAR y cómo se está utilizando en la Liga. Pedri, al igual que muchos aficionados, espera que el criterio arbitral sea más consistente en el futuro, y que acciones como la que protagonizó Pau Víctor no pasen desapercibidas.