Hansi Flick desolado tras la derrota del Barça frente a Osasuna: 'Hemos...'

No era el mejor día para hacer rotaciones y el Barça lo pagó. Hansi Flick dio descanso a Raphinha y Lamine Yamal. En su lugar entraron un correcto Pau Víctor y un desastroso - una vez más - Ferran Torres. Osasuna se hizo rápidamente con el control del partido y con dos goles antes de la media de hora de encuentro, complicó mucho las cosas al Barça. Pese a que el club catalán recortó distancias con un gol de Pau Víctor, los pamplonicas pusieron el 4-1 en el marcador. Un golazo de Lamine Yamal hacía soñar a los culers aunque ya no quedaba mucho tiempo.

El entrenador del Barça, Hans-Dieter Flick, se mostró visiblemente hundido tras la sorprendente derrota ante Osasuna, un golpe inesperado para un equipo que venía con una racha positiva en la temporada. "Hemos cometido errores que no podemos permitirnos en este nivel", declaró Flick, consciente de que este tropiezo podría afectar el ánimo del equipo.

Uno de los nombres más mencionados tras la derrota fue el joven prodigio Lamine Yamal, quien había tenido un papel destacado en los últimos partidos. Una vez más se echó el equipo a la espalda y aunque marcó un gol, poco más pudo hacer. El de Mataró, al igual que otros jóvenes del Barça, ha sido una pieza clave en la estrategia de Flick, quien ha apostado por renovar al equipo con talento emergente, pero la inexperiencia a veces puede jugar en contra en momentos críticos.

| FCB, XCatalunya

Las rotaciones no salieron bien

A pesar del mal resultado, Flick defendió la actuación de algunos de sus jugadores. Acerca de las rotaciones asegura que "tengo que proteger a los jugadores". También añadió que "hicimos muchas rotaciones y quizá fue una de las razones, pero eran necesarias, hay muchos partidos en este tramo de calendario y algunos jugadores llevaban muchos minutos acumulados".

Osasuna, por su parte, aprovechó las debilidades del Barça y supo neutralizar las jugadas de ataque, dejando a los de Flick sin soluciones efectivas en los momentos clave. Con la temporada aún en marcha, Flick tiene mucho trabajo por delante para asegurarse de que el Barça no pierda más puntos cruciales.

Flick no entra al trapo tras algunas intervenciones discutibles de los árbitros

Finalmente el entrenador del FC Barcelona no quiso entrar en polémicas arbitrales. "Por lo que me dijeron, pudo haber una falta en el inicio de la jugada de su segundo gol, pero el árbitro ha decidido que no. Es parte del pasado y no quiero pensar más en ello", aseguró.

Pese a la derrota, el Barça seguirá líder en la Liga. Tiene al Real Madrid a 4 puntos y el Atlético de Madrid a 6, por lo que pase lo que pase en el encuentro que enfrentará hoy a los equipos madrileños, el FC Barcelona tiene el liderato asegurado.