El Betis de Manuel Pellegrini quiere el regreso de un futbolista por la puerta grande

Te paras a analizar la medular del Real Betis y es imposible que no te brillen los ojos. Jugadores del talento de Marc Roca, William Carvalho, Isco Alarcón, Pablo Fornals, Nabil Fekir... Todos ellos vistiendo la carcasa verdiblanca e integrando uno de los centros del campo más extraordinarios de LaLiga.

Pero, no satisfechos con esto, ahora en los despachos del Benito Villamarín están trabajando por aportar un integrante de mucha entidad más al grupo. Y es que, según ha informado Fabrizio Romano, Giovani Lo Celso podría volver a estar en la agenda del Real Betis. El argentino, al que le resta un año de contrato con el Tottenham, no ha entrado en la última convocatoria de Ange Postecoglou y eso es un indicativo de que en Londres no confían mucho en él.

En este orden de ideas, parece que Real Betis y Aston Villa son los dos clubes que, en estos momentos, lideran la pugna. Pero también hay muchos otros que le están monitorizando y que podrían sumarse a la carrera por hacerse con sus servicios. Así pues, el de Lo Celso se antoja como uno de los nombres protagonistas en este tramo final de mercado de fichajes.

Giovani Lo Celso, ¿de nuevo verdiblanco?

Hay que recordar que el centrocampista argentino ya tuvo un breve paso por el Benito Villamarín en la temporada 2018/19. Aquel curso fue probablemente el más extraordinaria en toda la carrera del futbolista, pues mostró un nivel sobresaliente. En 45 duelos disputados, anotó 16 tantos y brindó 6 asistencias.

Para hacernos una idea de lo que significan estos registros: Lo Celso ha jugado en cinco equipos diferentes a lo largo de su carrera, el Betis ha sido con el que menos duelos ha disputado, pero con el que más goles ha anotado. De hecho, en 108 choques con la carcasa de los Spurs, todavía ni se acerca a esos números: 10 goles.

| AP

Sea como sea, la cuestión es que Lo Celso no ha terminado de cuajar en la doctrina de Ange Postecoglou y, como apenas le resta un año de contrato, en Londres quieren venderle este mismo verano. No hacerlo supondría dejarle escapar gratis en 2025.

Y en el Real Betis ya se están poniendo manos a la obra. Todavía no han presentado una oferta en firme al Tottenham, pero esta misma semana podrían empezar los contactos con el club londinense. Contar con la presencia del argentino sería, desde luego, un golpe de efecto en los ambiciosos objetivos del equipo andaluz.