El Betis quiere a Lo Celso y el Sevilla prepara un movimiento que lo cambiaría todo

Por si no tuvieran ya suficiente con el Sol, en Sevilla, la batalla por Giovani Lo Celso está subiendo la temperatura todavía más. El centrocampista argentino era uno de los deseos del Real Betis desde el comienzo del verano. Sin embargo, su retorno al Benito Villamarín se truncó porque apareció en escena el Aston Villa de Unai Emery y todo hacía indicar que Gio iba a ser un Villano más.

Pero, con el paso de los días, no se ha producido ningún avance en esta operativa y ahora los béticos han vuelto a la carga. Con la inesperada marcha de Ayoze Pérez, los verdiblancos cuentan con un hueco en esa parcela ofensiva que bien podría destinarse a Giovani Lo Celso. Y en los despachos del Benito Vilamarín lo están valorando.

| AP

Es realmente una operación compleja porque la limitación financiera está haciendo mucho daño al Betis. En estos momentos apenas tiene a 10 jugadores inscritos en LaLiga y está sufriendo de lo lindo para encontrar la forma de ajustar al Fair Play Financiero. La liberación del salario de Ayoze Pérez ayudará a avanzar y a inscribir a más futbolistas, pero la entidad de Heliópolis seguirá cerca del abismo.

Y, para más inri, el portal El Nacional ha informado que ahora el Sevilla se ha unido a la fiesta y quiere arrebatarle a su gran deseo del mercado de fichajes. Los hispalenses también buscan reforzar esa parcela y han pensado que Lo Celso podría ser una buena opción.

La voluntad del argentino

Evidentemente, por mucho interés que haya por parte de cualquier equipo, lo que primera en una operativa, en una situación normal, es la voluntad del jugador. Y Gio, por el aprecio que le guarda al Real Betis, prefiere antes vestir de verdiblanco que fichar por el Sevilla. No obstante, no renuncia del todo a jugar en el Sánchez-Pizjuán, pero antes de aceptar quiere ver cómo avanzan las cosas.

Lo que está claro es que no seguirá en el Tottenham. Ange Postecoglou no cuenta en absoluto con él y, además, su contrato termina en 2025. Blanco y en botella.

| Wikipedia

Y en ningún sitio ha sido más feliz que en el Benito Villamarín. En su única temporada como verdiblanco, la 2018/19, mostró un el mejor nivel de su carrera y anotó más goles que en ninguna otra temporada. 32 partidos de LaLiga, 7 de la Europa League y 6 de la Copa del Rey le bastaron para convertirse en un ídolo entre la hinchada del Real Betis.

Lo del Sevilla, de momento, es un simple rumor que ha trascendido en las últimas horas, pero que, por ahora, no ha cogido forma. No obstante, no es nada descartable que en los próximos días el interés se convierta en oferta formal.