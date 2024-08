Betis, Sevilla y Girona quieren a un jugador del Barça: No cuenta para Hansi Flick

Tras la gira norteamericana del Barça, Hansi Flick ha quedado muy satisfecho de lo visto en los partidos amistosos. Los resultados acompañan, ya que el Barça ganó un partido y empató dos contra algunos de los mejores equipos del mundo. El salto de calidad de algunos jugadores de La Masia ha dado un respiro a la economía del club.

A pesar del buen rendimiento general del equipo, el entrenador alemán ha hecho una lista de los jugadores con los que no cuenta la siguiente temporada. Uno de ellos es Julián Araujo. El lateral derecho mexicano llegaba al Barça de la cesión en la UD Las Palmas.

Tras sorprender a todo el mundo siendo titular en el primer partido contra el City, el futbolista no jugó ningún minuto más de la gira. De hecho, el joven fue convocado en los otros dos, pero no saltó ni a escalfar.

Los interesados por Julián Araujo

De esta manera, Flick le lanza un mensaje directo para demostrar que no está en los planes del entrenador. Pendientes de la situación están muchos de los equipos de Primera División que han mostrado interés en el fichaje del jugador. Todos ellos son: Betis, Sevilla y Girona.

El mexicano realizó una buena temporada en la UD Las Palmas e hizo 2 goles en 28 partidos. Su velocidad y su gran capacidad defensiva lo convierten en uno de los laterales más prometedores de LaLiga. En el conjunto canario protagonizó más de 3 recuperaciones por partido, el 64% de los duelos ganados y un 83% de acierto en los pases.

¿En qué equipo encajaría mejor?

Los tres clubes juegan de manera diferente, pero su capacidad de adaptarse a diferentes estilos lo convierten en válido para cualquier combinado. Sin embargo, en cada uno de los equipos se encontraría en una situación distinta.

Por un lado, en el Girona podría aprovechar la marcha de Yan Couto al Borussia de Dortmund. Además, Míchel está desesperado para encontrar a un lateral derecho porque de momento solo cuenta con Arnau Martínez para esa demarcación.

El Real Betis ha sido durante el mercado el más insistente para incorporar al jugador a los planes de Pellegrini. La poca confianza que tiene el técnico chileno con Sabaly y Héctor Bellerín podría suponerle la titularidad.

El escenario del Sevilla es distinto a los otros dos. En primer lugar, porque el entrenador es el mismo que tuvo el año pasado en Las Palmas, García Pimienta. Sin embargo, es el equipo que más laterales derechos atesora con un total de 3. El joven mexicano tendría que pelear la titularidad con Jesús Navas, Carmona y Montiel.

| García Pimienta, FC Barcelona

El Barça no lo va a vender por menos de 10 millones

El Barça quiere vender a su lateral derecho porque Flick no cuenta con él para la siguiente temporada. Además, su venta ayudaría a mejorar la economía del club y reduciría el fairplay financiero. En unos días veremos cómo se cierra una operación que el conjunto culé no quiere hacer si no ingresa mínimo 10 millones de euros.