Borja Mayoral (Getafe) a punto de tener nuevo destino

Borja Mayoral, delantero del Getafe, está muy cerca de cambiar de aires y unirse a la Real Sociedad. En un verano movido para ambos clubes, con varios fichajes y traspasos en marcha, el atacante de Parla ha surgido como el próximo gran movimiento en el mercado de fichajes.

El posible traspaso de Borja Mayoral a la Real Sociedad se ha convertido en un tema central en las negociaciones entre el Getafe y el club donostiarra. Tras las recientes salidas de Álex Sola y Diego Rico hacia el equipo madrileño, ahora se espera que Mayoral tome el camino inverso. Las conversaciones están avanzadas y ambas partes parecen dispuestas a llegar a un acuerdo.

El canterano del Real Madrid, que ha tenido una destacada temporada 2023/24 con el Getafe, anotando 15 goles y dando 1 asistencia en LaLiga, se ha consolidado como uno de los delanteros más cotizados del fútbol español. Su capacidad para moverse entre líneas, su olfato goleador y su experiencia previa en equipos como el Real Madrid y el Levante hacen de él un fichaje muy apetecible para cualquier club.

Real Sociedad y Getafe, socios habituales

El interés de la Real Sociedad en fichar a Borja Mayoral no es casual ni un mero capricho. El equipo txuri-urdin requería de la incorporación de un delantero para afrontar la próxima campaña. Los donostiarras volverán a disputar competición continental, Europa League, y quieren dar un paso adelante en Europa. También en LaLiga, donde perdieron algo de fervor el pasado curso.

Uno de los puntos clave en las negociaciones ha sido la valoración económica del jugador. Inicialmente, el Getafe pedía más de 20 millones de euros por su traspaso, cifra que la Real Sociedad consideraba excesiva. Sin embargo, las conversaciones han llevado a un posible acuerdo en torno a los 14 millones de euros. Además, se ha planteado la posibilidad de incluir a Umar Sadiq, delantero nigeriano de la Real Sociedad, como parte del trato, lo que facilitaría la operación.

La intención inicial del exatacante de la UD Almería es el de quedarse en la Real e intentar convencer a Imanol Alguacil. Por ahora, no quiere saber nada de otros equipos. No obstante, el técnico no parece muy convencido y la posibilidad de que Umar Sadiq abandone la entidad es una opción real.

Las negociaciones entre la Real Sociedad y el Getafe por Borja Mayoral no son aisladas. Este verano, ambos clubes han realizado varios movimientos conjuntos. La llegada de Álex Sola y Diego Rico al Getafe y la posible cesión de Sadiq a cambio de Mayoral reflejan una relación estrecha y colaborativa entre ambas instituciones.