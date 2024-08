Castellón y Burgos quieren a un atacante con experiencia en Primera División

El siempre agitado mercado de Segunda División todavía tiene mucho que decir pese a que en unos días comience la Liga Hypermotion. Los equipos ultiman la confección de sus plantillas y aún deben producirse varios movimientos que pueden cambiar muchas cosas. Por ejemplo, equipos como el Castellón o el Burgos están valorando reforzar sus vestuarios con la presencia de un nuevo delantero.

Y precisamente en estos instantes, ambos conjuntos parecen estar liderando la pugna por un ariete con el que no cuentan en su actual equipo. Estamos hablando de Dani Escriche, en quien Alberto González no cuenta en absoluto pese a su innegable talento y su amplia experiencia, que le ha llevado incluso a debutar en Primera con la SD Huesca. Ahora, su futuro se augura todavía en Segunda División, aunque luciendo otra camiseta que no sea la del elenco manchego.

Si bien es cierto que Rubén Albés confiaba enormemente en él y no solía moverlo de sus esquemas iniciales, con Alberto González todo cambió. El presente técnico del 'Alba' una compleja permanencia y en el Carlos Belmonte decidieron concederle el proyecto del equipo esta temporada.

Y, en este orden de ideas, el entrenador malagueño ya ha dado salida a varios de los integrantes del plantel del Albacete: Glauder, Djetei, Shashoua, Barragán, Olaetxea, Julio Alonso, Altube, Pedro Benito, Dani González, o Tomas Vaclik, entre otros. Y, para sustituir las multitudinarias bajas, han llegado también varios futbolistas: Jon Morcillo, Diego González, Alejandro Meléndez, Raúl Lizoain, Samuel Vázquez, Javi Villar, Jon García, Jaume Coste, y Cristian Rivero.

Dani Escriche, ¿de vuelta a Castellón?

A sus 26 añitos, Dani Escriche ha vestido varias carcasas conocidas del fútbol profesional español. Desde que dio el salto en 2018 hasta el pasado verano, su club en propiedad fue la SD Huesca, con quien jugó 23 duelos en Primera. Aun así, la mayor parte de su aventura aragonesa la pasó cedido en otros equipos.

Por ejemplo, estuvo prestado en el Lugo, club donde terminó su etapa formativa y Elche. En la 2022/23 se marchó cedido al Albacete y tanto agradó su juego a Rubén Albés que en verano insta por pagar por su fichaje. Los manchegos desembolsaron 400 mil euros por un fichaje que no ha terminado de ser tan importante como se antoja; y por eso ahora está en el mercado, pese a tener contrato vigente hasta 2026.

Pero, antes de todos estos periplos alrededor de España, Dani Escriche pasó por las categorías inferiores del CD Castellón. No debutó con el primer equipo, pero llegó a consolidarse como una de las mayores promesas de su cantera. Ahora, el delantero valenciano podría retornar a los Orelluts, siempre y cuando el equipo de la Comunitat se acerque a la cantidad que el Albacete pagó por él en 2023.

Lo mismo para el Burgos, quien también quiere apretar por hacerse con sus servicios. Otros medios también aseguran que el Elche podría estar detrás de él también. Sea como sea, lo que está claro es que la aventura de Dani Escriche en la división de plata podrá prolongarse, pues novias tiene, y de sobras.