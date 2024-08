El Celta acelera con 3 salidas

Ha sido un verano de relativa tranquilidad en el entorno del Real Club Celta de Vigo. No obstante, una vez comenzada la competición y acercándose el cierre del mercado, empiezan a correr las prisas. En el marco de las llegadas, sí que se han producido varios movimientos interesantes, aunque todavía no los suficientes.

Por ejemplo, se ha suplido la baja de Larsen con la llegada de Borja Iglesias. No obstante, además del Panda, tan solo han llegado un futbolista más: Ilaix Moriba (cedido). En este sentido, todo está algo estancado porque la entidad gallega depende ampliamente de las salidas que se produzcan.

| RC Celta

Y aunque ya se han marchado el propio Larsen, Carles Pérez, Lautaro De León, José Fontán, Miguel Rodríguez (cesión), Miguel Baeza, Carlos Dotor (cesión), Manu Sánchez (cesión) y Juan Lobete, aún queda mucho por hacer. Sin ir más lejos, hay seis futbolistas con los que Claudio Giráldez no cuenta y a los que el Celta lleva desde el comienzo del verano buscándole nuevo destino.

Los directivos celtiñas confían enormemente en que la última semana de mercado puedan cerrarse todas estas salidas, según informa As. Aun así, son conscientes de que, cuanto antes se produzcan, mejor. Y de estos seis jugadores transferibles, hay tres cuyo futuro empieza a esclarecerse. Allende, Cervi y Luca de la Torre.

Las últimas horas de Allende, Cervi y Luca de la Torre como jugadores del Celta

Cada uno de estos casos tiene su particularidad. Por ejemplo, Allende no entra en los esquemas del técnico para este curso, pero en el Celta no quieren deshacerse de él, pues tienen esperanzas de que en el futuro pueda ser útil. En este orden de ideas, consideran que lo mejor es que se marche cedido.

No obstante, las propuestas que han llegado para llevárselo prestado proceden del Alavés, un rival directo de los vigueses en el objetivo de la permanencia. Y, según informa la fuente anteriormente mencionada, el Celta no quiere reforzar a un equipo con el que compartirá batalla. Ya lo hicieron con el lateral Manu Sánchez y no piensan hacerlo más.

| Marca

El otro argentino, Cervi, apunta a cruzar el charco y a vestir la carcasa de un River Plate que ha recuperado a Gallardo como técnico. No debería haber muchas trabas para esta operativa y, si el club argentino decide actuar y presentar una oferta, el Celta la escuchará atentamente.

Quien también podría regresar a su país natal es un Luca de la Torre que tiene una oferta del San Diego FC. El equipo californiano, no obstante, es de nueva creación y no se unirá a la MLS hasta 2025, por lo que no le corre especial prisa cerrar la plantilla. Y aunque el mercado de fichajes estadounidense baje la persiana el 15 de agosto, esto a ellos no les afecta.

Con todo, son tres operativas que parecen más o menos claras, pero en las que todavía deben darse varios pasos. Además de estos tres mencionados futbolistas, los otros tres que deberían salir son Gonçalo Paciencia, Kevin Vázquez y Unai Núñez. Lo del central vasco es un caso peculiar, pues el Celta ha pagado este mismo verano 7 millones de euros por su fichaje (tenían la obligación de hacerlo, pues acordaron cesión con opción de compra obligatoria).