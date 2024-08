Competencia para Javi Guerra con el futbolista del Atlético deseado por Baraja

Rubén Baraja busca un golpe de efecto en el centro del campo del conjunto che y se ha fijado en el Atlético de Madrid. Según informa FICHAJES, el técnico pucelano del Valencia quiere fichar a Arthur Vermeeren. Un jugador que se ha quedado sin sitio en el Atlético con la llegada de Conor Gallagher y que necesita tener minutos en un equipo.

El Valencia puede ser esa solución para el jugador belga, una solución que en Madrid verían como anillo al dedo. Con la posible salida de Javi Guerra, los ches buscan un mediocentro que pueda ayudar al equipo. En ello están con el jugador belga, quien no convence a todos, pero es un nombre que puede ser útil para los de Rubén Baraja.

| Atlético de Madrid, Cholo Simeone, Arthur Vermeeren, XCatalunya

El Atlético de Madrid le busca salida para que tenga minutos y, de paso, aprenda el idioma de mejor forma. En el club colchonero no tendrá el tiempo de juego que necesita para seguir creciendo como futbolista. Es entonces cuando surge el nombre del Valencia, que piensa en el jugador aunque no quieran decirlo, porque en Valencia, hoy por hoy, lo niegan.

El Atlético le busca salida al ex del Amberes

El Atlético de Madrid le busca salida para que tenga minutos y, de paso, aprenda el idioma de mejor forma. En el club colchonero no tendrá el tiempo de juego que necesita para seguir creciendo como futbolista. Es entonces cuando surge el nombre del Valencia, que piensa en el jugador aunque no quieran decirlo, porque en Valencia, hoy por hoy, lo niegan.

Lo niegan porque no quieren cesiones de ningún tipo de futbolista que no controlen ellos, ni tampoco quieren jugadores de paso. Para formar a los de otros, forman a los suyos, una política lógica y comprensible. Incluso con alguien como Peter Lim a los mandos, que no se ha hecho millonario porque sí, sabe negociar y su patrimonio sigue creciendo.

Lim no quiere cedidos sin opciones futuras

Peter Lim no vería con malos ojos un negocio con el Atlético de Madrid si favorece a los intereses del Valencia. Algo que con Arthur Vermeeren no parece que pueda suceder, ya que es una posición donde hay mucho jugador. Pepelu, uno de ellos, es capital para el entrenador pucelano, y de salir Javi Guerra, hay más opciones que un futbolista cedido por el Atlético.

La grandeza del Valencia está por encima de todo, y aunque son conscientes de la realidad, no es el nombre que más apetece. Pablo Martínez, del Levante, tiene más opciones que Arthur Vermeeren de llegar a Mestalla. Aunque a Baraja sí que le gusta el centrocampista belga del Atlético de Madrid, por ahí sí que podría haber alguna chance.

Alemania es otra de sus opciones de mercado

Otras opciones que tiene el de Amberes son el Leipzig y el Bayer Leverkusen, dos equipos que se han fijado en él. Su agente le busca acomodo; si no va a jugar en el Atlético de Madrid con asiduidad, lo mejor es que salga. Diego Simeone lo ve mejor, pero todavía algo verde, por lo cual no se cerraría a una salida del jugador si la oferta es buena.

Se maneja una cesión sin opción de compra ni nada, y en un año evaluar cómo está el bueno de Arthur Vermeeren.