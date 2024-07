La contundente decisión del Trabzonspor con Maxi Gómez

El año pasado se incorporó al Cádiz como un fichaje de campanillas; venía del Trabzonspor turco. El delantero ex Celta y Valencia, llegaba a la tacita de plata en busca de minutos, tratando de recuperar su mejor versión. Venía de un pasaje algo decepcionante por la liga turca, donde nunca llegó a estar cómodo y adaptado.

Añoraba volver a España, y la oferta gaditana le llegó en el momento ideal, Tras un verano difícil, logró su salida de Turquía. Se incorporó como cedido al equipo andaluz esperando aportar sus goles. El resultado no pudo ser más decepcionante: cero goles y un descenso de categoría.

No cuentan con sus servicios

Maxi Gómez se marcha del Cádiz y vuelve a Turquía, donde no cuentan con él e incluso piensan en rescindirle el contrato. Los otomanos pagaron al Valencia 3 millones de euros por sus servicios y no están nada satisfechos con su rendimiento. El delantero de Paysandú anotó siete goles en 35 partidos con el conjunto situado a orillas del Mar Negro.

| Cádiz CF

No se esperaba un rendimiento tan bajo en una liga como la turca, por la insistencia del charrúa, se le abrió la puerta de salida. Sorprendió que el Cádiz fuese su destino; se habían manejado incluso opciones de equipos de zona europea. La apuesta de los amarillos fue muy alta, y el resultado de ella muy malo, inesperado para la mayoría de aficionados.

Debe salir ya

En Turquía lo tienen claro: no solo no cuentan con él, sino que le han apremiado a encontrar un equipo pronto. En caso de no hacerlo, piensan efectuar una rescisión de contrato, un despido en toda regla. Maxi Gómez no estuvo en la Copa América con Uruguay, siendo la primera vez que se ausenta de un torneo internacional con su país.

El pasado invierno estuvo cerca de volver a Montevideo. Los dos grandes del país, Nacional y Peñarol, presionaron para llevárselo. El Grupo Pachuca casi adquiere sus servicios; finalmente, se quedó en Cádiz.

Maxi Gómez se formó en Defensor Sporting, convirtiéndose pronto en un jugador muy importante para los del Parque Rodó. En los tuertos anotó 29 tantos en 59 partidos, y el Celta de Vigo pagó 5 millones por sus servicios. En Balaídos triunfa desde el inicio; allí estuvo en 75 partidos, anotando 31 goles más 10 asistencias.

Fichaje alto en Valencia

El Valencia le incorporó por cerca de 28 millones de euros y le firmó por cinco temporadas. Jugó 109 partidos con 22 goles y 11 asistencias. Luego llegó el traspaso a Turquía y después recaló en el Cádiz.

En estos momentos está buscando equipo, cuenta con algunas propuestas de Segunda de España y opciones de Sudamérica.