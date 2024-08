Cordero al límite para evitar que estos tres equipos 'roben' a Bebe al Zaragoza

No es ninguna novedad que el Real Zaragoza está interesado en fichar a Tiago Manuel Dias Correia, alias Bebé. Desde el primer día en el que la aventura del caboverdiano en La Romareda puso fin, Juan Carlos Cordero supo que iba a intentar conseguir su vuelta tarde o temprano. Lo intentó en el pasado mercado invernal y la realidad es que estuvo muy cerca de producirse, pero al final no pudo ser.

Y ahora, en esta ventana estival, el nombre de Bebé se ha vuelto a relacionar con el equipo aragonés. No precisamente porque sea una pieza necesaria, sino más bien porque podría ser una pieza diferencial. Durante los seis meses que estuvo en el Real Zaragoza, el segundo tramo de la 2022/23, ya dejó su huella; anotó 4 goles y repartió 1 asistencia en 16 partidos.

| Hoy Aragón

Se ganó el cariño no tan solo de la afición, sino también de la cúpula directiva. Y por eso ahora, de nuevo, los directivos maños están dispuestos a hacer un esfuerzo por lograr su vuelta. Eso sí, no será tarea nada sencilla, pues hay que tener en cuenta varios aspectos.

El primero de ellos es que a Bebé, con 34 años, probablemente le reste un único contrato más antes de la retirada. Y, por ello, quiere pensarse bien qué decisión tomar y esperar a ver qué ofertas le llegan. El segundo de ellos es que, en relación al anterior, ya hay tres equipos que están acechando también para ficharle. Son el Elche, el Granada y el Levante, según ha informado algún medio deportivo.

El cariño de Bebé al Real Zaragoza

A Bebé le vincula una relación emocional con el Real Zaragoza, equipo con el que disfrutó de una de sus mejores etapas como futbolista. Y, por supuesto, está valorando volver. Él mismo lo confirmó en enero en una entrevista con Radio Marca Zaragoza:

| Real Zaragoza, rayo vallecano, XCatalunya

"El Zaragoza la verdad es que es una opción, no puedo decir que no ni mentir. Es una de las posibles salidas. En el Rayo no estoy siendo muy protagonista, no estoy teniendo los minutos que me corresponden, los que necesito y quiero. Tengo contrato, pero no descarto la opción de volver al Zaragoza.

“No escondo que se está hablando con el Zaragoza. A Cordero le tengo mucho cariño, está siempre pendiente de mí y hablamos mucho. Él me llamó para ir allí, respeto mucho el vínculo con el Rayo, pero con 33 años quiero definir mi futuro, si es en el Rayo, en el Zaragoza o en otro sitio”.