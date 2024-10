¿Cuándo estará Szczesny disponible para Hansi Flick en el Barça?

El fichaje de Szczesny por el Barcelona ha despertado mucho interés en Polonia, una noticia nada esperada tras anunciar su retirada hace un par de meses tras finalizar la Eurocopa. Tras anunciarse su fichaje por el club catalán, la pregunta que se hacen todos los culés es cuándo podremos ver al guardameta polaco en los terrenos de juego.

Pues bien, Jacek Rutkowski, el que fue su primer entrenador en el Agrykola Warszawa, ha concedido una entrevista al medio 'Fakt' asegurando que Szczesny necesitará "tres o cuatro semanas para volver a su condición”. Y cabe recordar que tras la jornada del domingo frente al Alavés, habrá un parón de selecciones donde le vendrá de maravilla al polaco para ir conociendo a sus nuevos compañeros e ir entrenando y entrando en dinámica del equipo.

Tras el parón, el Barça tendrá tres partidos de alto nivel, contra el Sevilla el 20 de Octubre, champions contra el Bayern el día 23 y clásico en el Bernabeu el 26. A partir de ahí es cuando Szczesny puede regresar a los terrenos de juego y debutar como culé.

| FCB, XCatalunya

Un sueño hecho realidad

El polaco volvía del retiro y aseguró que ningún club habría hecho cambiarle de opinión excepto el FC Barcelona. “Tuve dudas pero mi familia y amigos me decían que era tonto si no aceptaba la propuesta” y es que hay oportunidades que solo pasan una vez en la vida y todavía a sus 34 años puede seguir rindiendo a gran nivel. El polaco aseguró también estar muy integrado en el poco tiempo que lleva: “Llevo dos días y el cariño de la gente es increíble, me hacen sentir como una gran familia y eso es muy importante para mi” haciendo alusión al cariño por parte de la afición y de sus nuevos compañeros.

Con títulos y experiencia internacional

En Turín ha sido tan importante que ha jugado las últimas siete temporadas, desde el 2017, que le han servido para llenar su palmarés con tres Ligas, tres Copas y dos Supercopas. En total, a lo largo de su trayectoria, acumula más de 500 partidos de máxima exigencia, y un buen puñado, concretamente 75, en la Champions League.

Lewandowski, papel clave en su fichaje

Y es que una de las personas más importantes y que primero contactó con él cuando supo de la posibilidad fue Robert Lewandowski, amigo íntimo y compañeros de selección. Fue la primera persona que pensó en mí y me llamó para preguntarme por la posibilidad de que volviera a jugar decía el portero sobre el delantero que está claro que será una persona muy importante para integrarse y adaptarse a una nueva ciudad, un nuevo club de la magnitud del Barça y un nuevo idioma y cultura diferente. Teniendo al lado a un amigo se hace todo mucho más fácil y el portero polaco no estará solo en este nuevo desafío.