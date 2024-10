El dardo de Joan Laporta a Xavi Hernández al hablar de Flick

El Barça de Hansi Flick ha arrancado la temporada a un nivel estratosférico. Líderes en solitario de LaLiga y habiéndose recuperado del varapalo de la Champions en Mónaco, los azulgranas muestran una versión espléndida que parecía haber desaparecido el curso anterior. Durante el pasado verano se decidió realizar varios cambios en diferentes estamentos del club; y eso parece que está brindando frutos.

La principal modificación de Joan Laporta y Deco se produjo en el banquillo del equipo. Se decidió poner punto y final a la etapa de Xavi Hernández como técnico culé y se apostó por un Hansi Flick que había triunfado en su anterior aventura en el Bayern. Y el alemán no ha hecho más que repartir alegrías en el entorno del Barça.

El juego del equipo ha mejorado notablemente y eso ha repercutido en la llegada de los buenos resultados. Además, una de las facetas que más agradan a Joan Laporta de su nueva apuesta es la capacidad de autocrítica, algo inexistente durante el legado de Xavi como míster culé. Y el mandatario no ha dudado en lanzar varios dardos de este tipo al técnico egarense.

Sin ir más lejos, este mismo jueves, Joan Laporta, en el Open Day de la Fundación Cruyff, ha querido alabar la faena de Hansi Flick mientras aprovechaba para criticar las constantes excusas de Xavi. "Nuestro entrenador lo está haciendo muy bien y no tiene excusas. No busca excusas. Los lesionados son un inconveniente, pero lo está superando muy bien", decía. Y lo noticioso de esto no es las declaraciones en sí, que también, sino que no es la primera vez que Joan Laporta acusa a Xavi de esto.

Y es que la realidad es que durante sus más de dos años como entrenador del primer equipo culé, Xavi utilizó varias excusas para tratar de justificar malos resultados. Algunas de ellas son, por ejemplo, el Sol, el estado del terreno de juego, los árbitros y el VAR, el esquema defensivo de los rivales, las aficiones contrarias, las dimensiones de otros campos e incluso la propia prensa.

Más declaraciones de Joan Laporta

Además de alabar a Hansi Flick y de criticar las excusas de Xavi, Joan Laporta aprovechó esta reunión con la prensa para repasar otros temas de la actualidad del Barça. Ha querido hacer hincapié, sobre todo, en la gran labor del alemán con la gestión de la cantera.

"Hay muchos encuentros. El calendario nos obliga a tener unas plantillas competitivas y amplias. La incorporación de jugadores de la cantera está dando muy buen resultado y Flick está haciendo un trabajo extraordinario. Es un entrenador muy profesional que sabía lo que tenía en cuanto plantilla y la está gestionado muy bien. Los jugadores están entendiendo la manera de gestionar", confesaba.