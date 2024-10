La curiosa historia de uno de los objetivos de la Real Sociedad

Jens Petter Hauge es un extremo noruego de 25 años que milita al Bodo Glimt. Esta es su segunda etapa al conjunto nórdico, puesto que el jugador abandonó el club el 2020 para irse en el Milán. Hauge salió de las inferiores del Bodo Glimt. De hecho, él nació a Bodo, una ciudad que está situada en el norte del círculo polar ártico. Con 20 años, Hauge realizó una campaña excelente, dado que anotó 14 goles y repartió 10 asistencias en 18 partidos.

Era fundamental porque lo Bodo Glimt liderara la clasificación de manera invicta. Algunos clubes le iban detrás, pero 24 de septiembre del 2020 fue decisivo por el futuro de Jens Petter. El Bodo Glimt visitaba San Siro en un partido correspondiente a la fase de grupos de la Europa League. El Milan acabó ganando 3 a 2, pero la actuación de Hauge despertó el interés de los directivos milanistas. El futbolista fue el autor de un gol y de una asistencia. Una semana después de este duelo, Hauge ya firmaba su contrato con el Milà. Los italianos pagaron 5 millones de euros por una de las mayores perlas nórdicas.



Con el Milà, Hauge disputó 24 partidos, 6 de los cuales como titular. En esta cantidad de partidos anotó 5 goles y repartió 1 asistencia. Consciente que bajo las órdenes de Pioli no tendría lugar, el año siguiente se fue cedido al Eintracht de Frankfurt con opción de compra. Con los alemanes tampoco jugó demasiado, viste que disputó 38 partidos, 11 de los cuales como titular. Anotó 3 goles y repartió 2 asistencias. El club dirigido por Glasner, que se proclamó campeón de la Europa League aquella temporada, se lo acabó quedando en propiedad.

Eso sí, el año siguiente marchó cedido al KAA Gante. Con los belgas disputó 28 duelos, 6 de los cuales como titular. Solo realizó una asistencia. La temporada pasada, la empezó a la Eintracht de Frankfurt, pero en enero devolvió en casa suya. El Bodo Glimt se lo llevó en propiedad. En esta segunda etapa en Noruega, Jens Petter Hauge ha recuperado el nivel que lo llevó a firmar por el Milán, dado que ya suma 10 goles y 8 asistencias en 34 partidos, 23 de los cuales como titular. En el partido correspondiente a la primera jornada de la Europa League, Hauge anotó dos goles y repartió una asistencia para vencer en el Oporto como local.

Situación actual del jugador

Su contrato con el Bodo Glimt finaliza este diciembre y, cuando esto suceda, Hauge devolverá en el Deutsche Bank Park. Allá es muy probable que los alemanes lo vuelvan a ceder o, incluso, vender, puesto que ha aumentado de valor. En algunos medios españoles se ha apuntado que la Real Sociedad podría estar interesada al incorporar este talento noruego. Hauge ha recuperado su confianza. Los buenos números obtenidos desde que llegó lo han vuelto a situar al mapa. De hecho, esto le ha permitido vuelto a la selección.

Esta parada de selecciones, Hauge ha ido convocado, a pesar de que no ha disfrutado de ningún minuto. Desde marzo del 2022 que Hauge no iba con la selección nacional absoluta de Noruega. Tendremos que estar atentos a este nombre, dado que este mercado de invierno habrá movimientos interesantes que lo involucrarán directamente. Tal como hemos comentado, equipos de más nivel ya le van detrás y no dudarán a confiar en un jugador que en el pasado ya demostró que era capaz de hacer grandes cosas.