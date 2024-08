Deco y Laporta fijan precio mínimo para Ferran Torres

Está siendo un verano de muy pocos movimientos en el mercado del F.C Barcelona. A 10 de agosto de 2024, la dirección deportiva blaugrana solo ha sido capaz de cerrar dos movimientos. El primero de ellos fue el de Oriol Romeu en forma de cesión simple al Girona F.C, los culés no han conseguido ingresar dinero de traspaso, pero por lo menos el conjunto gironí se ocupará de todo el salario del jugador de Ulldecona.

Por otra parte, el culebrón de Nico Williams parece estar en "stand-by" y su futuro cada vez está más cerca de seguir en Bilbao. Deco ha presentado ya el dinero necesario para la cláusula del jugador navarro, y con la sanación financiera completada, el equipo catalán es capaz de cubrir el fichaje de Nico. Sin embargo, él tiene la última palabra y parece que no va a ser fácil convencerle de salir del club de su vida.

Así pues, con la imposibilidad de cerrar el traspaso de Williams, la dirección deportiva culé por fin se ha puesto manos a la obra, y ayer mismo se hizo oficial el fichaje de Dani Olmo por el Barça. Después de una Eurocopa sublime, el de Terrassa vuelve a la que fue su casa, firmando un contrato hasta junio de 2030, después de que los culés desembolsaran 60 millones al RB Leipzig alemán.

Hay otros futbolistas que a día de hoy son jugadores blaugranas, pero su futuro parece estar lejos de Barcelona. Clement Lenglet ya está negociando con algunos clubes ingleses, mientras que Julián Araujo está cerca de cerrar su fichaje por el Bournemouth por una cantidad cercana a los 10 millones de euros.

Por otra parte, en la línea ofensiva los catalogados como transferibles son Raphinha, Vitor Roque y Ferran Torres. Este último no ve con buenos ojos una salida y quiere cumplir su contrato en vigor hasta 2027, ya que se siente muy cómodo en Can Barça. Sin embargo, el conjunto azulgrana está obligado a vender para cumplir con los parámetros de La Liga, y ya han tasado a Ferran.

Fuera por 30 millones

Después de formar parte de la selección española que salió campeona de Europa el pasado julio, Ferran no ha sido participe de la gira de pretemporada en Estados Unidos. Aunque no le haya visto jugar en partido oficial, Hansi Flick lo tiene claro, no cuenta con el jugador valenciano de cara a la próxima temporada.

La irrupción de futbolistas como Pau Victor ha hecho que Ferran sea incluso más transferible aún de lo que era antes, aunque la realidad es que pocos equipos se han fijado en él. En un principio, la dirección deportiva esperaba que algún club inglés ofreciera una cantidad cercana a los 50 millones de euros, pero no fue así.

La única oferta que se puso sobre la mesa fue la del Newcastle del jeque Mohhamed Bin Salmán, pero tan solo fue de 15 millones. Deco y Laporta la rechazaron al instante, y han decidido que finalmente venderán a Ferran si llega una oferta de traspaso superior a los 30 millones. Así pues, el canterano che estaría tasado en su valor actual de mercado, y sus dirigentes estarían esperando a que algún club europeo les llamara para iniciar negociaciones.