Ronaldo pica alto y quiere a un jugador del Nápoles para el Valladolid

Siguen transcurriendo las semanas y los equipos están sumergidos de lleno en cerrar cuanto antes las confecciones de sus respectivas plantillas. Apenas resta una semana para que comience LaLiga y el momento para ir avanzando en las operativas que estén abiertas es ahora. Ya se ha evidenciado en los últimos años que en la competición doméstica española cada punto cuenta y por eso es fundamental rendir desde el principio.

Uno de los clubes a los que todavía les queda algún que otro fleco por cerrar es el Real Valladolid. En su retorno a la élite del fútbol español, Ronaldo Nazario, el propietario de la entidad vallisoletana, se ha puesto manos a la obra para estar a la altura de la exigencia de la Primera División. Son siete los fichajes realizados hasta la fecha; y todavía falta alguno más.

Por ejemplo, una de las demarcaciones que aún debe reforzar el Pucela es la de lateral izquierdo. Y, para ello, tienen una lista con varios candidatos que podrían encajar en lo que demanda Pezzolano. Sin embargo, de entre todas las opciones, hay una que, por su experiencia y su cartel, gusta mucho más que las demás: Mario Rui.

Mario Rui, en la agenda del Barça

Según la prensa italiana -en concreto, Il Vaporetto- el Real Valladolid estaría interesado en conseguir la incorporación del conocido defensor. Y esta misma fuente garantiza que al futbolista le atrae la opción de aterrizar en el norte de España, pues no termina de estar cómodo en Nápoles, donde tiene contrato hasta 2026. Participó en 21 partidos de la Serie A, pero no terminó de consagrarse en el once inicial de los napolitanos.

Y por eso, ya en las postrimerías de su carrera futbolística, le gustaría encontrar ahora una nueva aventura. Y sabe que en el Real Valladolid podría disfrutar de buen fútbol y de una de las mejores ligas del mundo. ¿El gran problema? Su elevado salario.

| Real Valladolid

El portugués cobra 2 millones de euros anuales y esa cantidad es demasiado elevada para la realidad financiera del club vallisoletano. En caso de que terminaran llegando a un acuerdo, no sería su primer aventura en España, pues en la 2008/09 jugó en el filial del Valencia. Después estuvo en clubes de la entidad de Benfica, Parma, Empoli, Roma y ahora Nápoles; casi nada.

Así pues, el Real Valladolid sigue trabajando en llegar a un acuerdo con el jugador, pero si Mario Rui quiere vestir de blanquivioleta, deberá reducirse el salario. Desde luego, sería un refuerzo de enorme prestigio para un Pucela que busca establecerse en Primera.