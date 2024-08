El Deportivo de la Coruña cierra el fichaje de un veterano portero brasileño

En A Coruña están haciendo los deberes de verano. El Depor retornaba al fútbol profesional tras cuatro temporadas en el barro y ahora están por la labor de confirmar su tónica ascendente y volver a convertirse en aquel club histórico de antaño. Para ello, el primer paso es el de saber cómo competir en una división tan ardua como lo es la Segunda División.

Y, en este orden de ideas, era fundamental confeccionar una plantilla lo más competente posible durante este mercado estival. Y lo han hecho. Hasta ahora habían llegado cinco futbolistas: Davo, Luis Chacón, Sergio Escudero, Petxarroman y Nuke Mfulu. El nivel de la plantilla había subido notablemente.

| RC Deportivo

No obstante, todavía no estaban todos los frentes resueltos y había alguna demarcación que seguía demandando refuerzo. La portería era una de ellas. El que se postulaba como arquero titular, Germán Parrreño, aunque ya puede jugar, sigue arrastrando algunas molestias de la fractura en el radio de su brazo izquierdo. Y el joven Eric Puerto, el segundo portero que figuraba en la plantilla, es todavía muy joven para afrontar el reto de la titularidad.

También hay que tener en cuenta que Brais Suárez se marchó cedido al Calahorra y que con Albert Sánchez se había tomado la determinación de bajarlo al filial. Por todo ello, se antojaba totalmente necesaria la contratación de un nuevo arquero. Y, a sabiendas de eso, el Depor ha decidido traer uno con una amplísima experiencia: Helton Leite.

Helton Leite, nuevo portero del Depor

Él mismo confesó en una entrevista en el mes de junio que no se iba a quedar en el Antalyaspor, donde llegó en enero, porque quería buscar otra aventura en el fútbol europeo de primer nivel. Incluso soñaba con poder volver a disputar competición europea. "No voy a seguir en Turquía. Ya se lo dije al club. Tengo un enorme deseo de volver a Europa, jugar en una gran liga o en competiciones europeas. Ese es mi objetivo. Estoy a la espera de una oferta que me permita regresar. Si Dios quiere, iré a Italia, esa es mi ilusión. En cualquier caso, una competición europea, eso sería lo ideal", decía.

Al final, sus deseos no se han terminado de cumplir y ha firmado por dos temporadas con un equipo de la Segunda División española. Aun así, el arquero afronta esta aventura con la ilusión de reencontrarse con su mejor versión pese a tener 33 años

Cuenta con una larga y extendida trayectoria que comenzó en su Brasil natal, donde jugó para el Botafogo. Luego se marchó al Boavista y más tarde al Benfica. Y en enero de 2023 se marchó libre al Antalyaspor, donde firmó por seis meses.